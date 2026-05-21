Forza Horizon 6 è già il titolo Xbox Game Studios più giocato mai su Steam

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La maggior parte delle persone probabilmente sospettava che Forza Horizon 6 sarebbe stato estremamente popolare su Steam quando l'edizione standard è uscita il 19 maggio. Aveva già avuto risultati incredibili tra chi aveva iniziato presto con le edizioni più costose, ma ora il pubblico era cresciuto notevolmente.

Allora, com'è andata? Beh, assolutamente splendido. Infatti, fin dal suo primo giorno, è diventato il titolo Xbox Game Studios su Steam con il maggior numero di giocatori online di tutti i tempi. Il precedente detentore del record, Halo Infinite, aveva un totale di 272.586 giocatori contemporanei durante il mese di lancio a novembre 2021, un record che non era stato superato da allora ed era il massimo mai raggiunto da Microsoft su Steam.

Fino a ieri. Perché Forza Horizon 6 in realtà ha raggiunto poco più di 500 persone in più, per un totale di 273.148 (grazie, SteamDB). I giocatori di Steam non giocano tramite Game Pass, quindi la cifra indica anche vendite incredibilmente elevate. I record vengono spesso battuti durante il weekend di lancio, quindi forse il numero aumenterà ancora più avanti questa settimana - e se così fosse, torneremo con le ultime cifre lunedì.