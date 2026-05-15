Forza Horizon 6 Guida: Dove trovare tutti e 15 i Fienili Trovati

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Chiunque abbia giocato a un gioco di Forza Horizon conoscerà la funzione Barn Strobing. In sostanza, man mano che avanzi nel gioco e sblocchi nuove opportunità, incontrerai voci su auto perse negli annali del tempo, modelli iconici e macchine intrappolate in fienili polverosi e abbandonate al caos. Quando queste voci si diffondono, ti viene assegnata un'area approssimativa da esplorare, dove, una volta trovata la stalla in questione, l'auto all'interno viene consegnata a un meccanico locale, riparata e infine consegnata al tuo garage per tenerla per sempre.

Per il bene del Forza Horizon 6, l'area più ampia del Giappone ha in totale 15 Barn Finds da scoprire, ma non potrai trovarli tutti fin dall'inizio. Piuttosto, i nuovi Barn Finds sono legati all'elemento di progressione Explorer, e ne sbloccherai un paio in più ogni volta che aggiungi un nuovo timbro colorato alla tua collezione.

Detto ciò, consigliamo di completare la progressione Explorer e ottenere il titolo di Master Explorer prima di cacciare tutte le scoperte del fienile. Il modo più semplice per progredire in questa parte di Forza Horizon 6 è semplicemente completare le varie missioni dorate delle Storie, ognuna delle quali non richiederà un'auto specifica da parte tua, poiché ognuna ti darà un veicolo da usare per le rispettive missioni. In realtà è un modo piuttosto semplice per iniziare e familiarizzare con il formato Horizon 6 senza dover spendere una fortuna per auto nuove.

Supponendo che abbiate pronti a localizzare tutti e 15 i Barn Halls, abbiamo passato un po' di tempo a esplorare il mondo, a trovare la posizione esatta di ogni fienile e a scoprire l'identità dell'auto al suo interno.

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Dove trovare tutti i 15 Forza Horizon 6 Fienili Ritrovati

Ford Sierra Cosworth RS500 del 1987

Uno dei quattro Fienili Ritrovati della regione di Ito. Questo si trova nel sud della regione, alla periferia orientale di Tokyo. Dove la regione sporge in modo acuto e angolato, il Barn Find si trova in quell'area.

Honda NSX-R GT 2005

Uno dei tre Fienili Ritrovati della regione di Ohtani. Lo troverai al centro della regione, appena a sud del Tempio Kinkaku-Ju, in un'area di fitta foresta.

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Lamborghini Diablo SV 1997

Uno dei quattro Fienili Ritrovati della regione di Ito. A est della pista d'atterraggio, al centro della regione, noterai un ponte curvo su una baia tranquilla. Il Barn Find si trova vicino a quella baia.

Lincoln Continental 1962

L'unico Fienile Ritrovato nella regione di Hokubu. Questo si trova appena a sud dei colorati campi di Shikisai-No-Oka, simili a arcobaleno, al centro della regione, a est della casa della tenuta che puoi acquistare e personalizzare.

Mazda #55 Mazda 787B 1991

Uno dei due Fienili Ritrovati nella regione di Takashiro. Questo modello si trova al centro della regione, appena a sud-ovest del monumento del Castello di Hirosaki.

Mitsubishi #1 Sierra Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack 2005

Uno dei tre Fienili della regione di Shimanoyama. Questa la troverai a Narai-Juku, sul lato nord della città.

Mitsubishi Montero Evolution 1997

Uno dei tre Fienili della regione di Shimanoyama. Questo è il Barn Find più a sud della regione, e lo troverai lungo un sentiero fuoristrada isolato vicino a una strada di montagna tortuosa che domina lo stadio.

Nissan #23 Pennzoil Nismo Skyline GT-R 1998

Uno dei due Fienili Ritrovati nella regione di Takashiro. Questa si trova nell'estremo ovest della regione, vicino all'area della cascata. Se segui direttamente verso l'alto/nord dai campi Shikisai-No-Oka dal Lincoln Continental Barn Find sopra, fino a trovare una strada che si protende intorno a una montagna e che è fiancheggiata da sentieri fuoristrada lungo tutto il suo lato nord, questo Barn Find si trova nell'area interna che la strada principale attraversa.

Nissan R390 (GT1) 1998

Uno dei tre Fienili Ritrovati della regione di Ohtani. Troverai questo fienile nella parte più a sud-ovest della regione, su un sentiero sterrato fuoristrada sopra il Grande Ponte di Matsumi.

Nissan Pao 1989

L'unico Fienile Scoperta nella regione di Minamino. Questo fienile si trova nell'estremo centro-ovest della regione, a sud-ovest della città di Shirakawa-Go e a nord-ovest del campo da golf.

Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette 1983

Uno dei quattro Fienili Ritrovati della regione di Ito. A nord-est della pista d'atterraggio, al centro della regione e vicino al punto in cui hai trovato la Lamborghini Diablo SV, troverai questo Barn Find letteralmente proprio sotto e a sud del punto di riferimento Kitayama Big Daisugi.

Nissan Skyline 2000GT-R del 1971

Questa è l'unica scoperta di fienile a Nangan. La troverai sul lato occidentale della regione, vicino al lago. Se segui la strada verso il lato occidentale di Nangan, fermati all'affioramento del lago e trova il fienile nelle vicinanze.

Peugeot 205 Turbo 16 1984

Uno dei tre Fienili Ritrovati nella regione di Shimanoyama. Si trova nella parte più a nord-ovest della regione, appena fuori dalla strada che si allontana da Narai-Juku. Mentre la strada curva verso sud, il Barn Find sarà a nord.

Porsche 911 Turbo 3.3 del 1982

Il più meridionale dei tre Fienili Ritrovamenti della regione di Ohtani. Troverai questa auto alla periferia nord di Tokyo, in un piccolo bosco che domina alcuni campi utilizzati per l'agricoltura.

Toyota 2000GT 1969

Uno dei quattro Fienili Ritrovati della regione di Ito. Questa è la scoperta di fienile più a nord nell'area di Ito. La troverai a nord-ovest della Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette, proprio sulla costa e vicino a due piste fuoristrada che si staccano dalla strada principale che segue la costa.