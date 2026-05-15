Forza Horizon 6 Guida: Dove trovare tutti e 9 Treasure Cars

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Diciamolo, Playground non scherza molto con la formula di Forza Horizon in Forza Horizon 6, il che significa che c'è molto in questo gioco che i fan della serie più ampia conosceranno fin troppo bene. Abbiamo recentemente parlato del ritorno dei Barn Finds e di dove trovare esattamente tutte le 15 auto nascoste nel gioco, ma ora stiamo rivolgendo la nostra attenzione a qualcosa di leggermente diverso, perché è il momento di mettere in luce le Treasure Cars.

Questa è una caratteristica simile a Barn Finds, solo che invece di ricevere un'area approssimativa da esplorare mentre cerchi una struttura molto familiare, in Treasure Cars ti viene data una fotografia, un piccolo dettaglio, ti viene detto quale regione esplorare e poi ti viene chiesto di incrociare e trovare la posizione precisa della fotografia per reclamare l'auto nell'immagine per la tua. È una meccanica di caccia al tesoro e può essere un po' difficile da comprendere, ed è per questo che abbiamo fatto il lavoro duro per te e trovato la posizione precisa di ciascuna delle nove Treasure Cars in Forza Horizon 6.

Dove trovare tutte e 9 le Carrozze del Tesoro in Forza Horizon 6

Nissan Figaro 1991 - Tokyo City

"Una classica Nissan Figaro, dimenticata in uno dei parcheggi della città vicino all'iconico Rainbow Bridge."

Troverai questa auto sul lungomare della Baia di Tokyo, su una delle strade costiere della città principale. Si trova in un piccolo parcheggio con vista sul Ponte Arcobaleno.

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Dodge Charger R/T 1969 - Minamino

"Il classico americano è stato avvistato dietro il club house del campo da golf della regione Minamino."

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Chiamare questo un 'clubhouse' è forse un po' grandioso. L'auto si trova dietro quella che è essenzialmente una stazione di servizio vicino al campo da golf. Il regalo è la fila di golf cart nelle vicinanze.

Mazda RX-7 GSL-SE 1985 - Ohtani

"L'RX-7 è stato avvistato vicino ad alcune torri radio nella regione di Ohtani."

Ci sono alcune torri radio in questa zona, quindi potresti dover spostarti tra alcune per trovare quella giusta. Per fortuna si distinguono e trovare l'auto non è una sfida enorme.

Porsche 959 1987 - Shimanoyama

"Avvistata fuori da un negozio all'angolo nella regione di Shimanoyama c'è una Porsche 959 in cerca di un nuovo proprietario amorevole."

Questa è una delle Treasure Car più difficili da trovare, perché l'immagine non ti fa davvero alcun favore. Per fortuna, si trova in una delle poche aree urbane di questa regione, ovvero la città settentrionale di Narai-Juku.

BMW M1 1981 - Hokubu

"Questa classica BMW M1 è stata lasciata sotto uno dei ponti ferroviari nella regione di Hokubu."

Non ci sono molti ponti ferroviari in questa regione, quindi trova la ferrovia e seguila semplicemente attraverso Hokubu finché non trovi la parte con impalcature intorno.

1995 Mitsubishi Lancer Evolution III GSR - Takashiro

"Un Lancer abbandonato è stato avvistato sotto una cascata nella regione di Takashino, vicino a uno dei templi."

Questa è una delle location più pittoresche e facili da trovare per la Treasure Car, essendo situata a ovest della regione di Takashiro, vicino a un piccolo tratto di strada circolare che ospita un tempio affascinante e rilassante. Vale anche la pena notare che, in perfetto stile videoludico, la cascata nasconde una plancia bonus da 5.000 XP!

1974 Lancia Stratos HF Stradale - Sotoyama

"Una leggendaria Lancia Stratos è stata avvistata abbandonata vicino alla Tateyama Kurobe Alpine Route nella regione di Sotoyama."

Questo è piuttosto facile da trovare poiché la regione di Sotoyama è in realtà piuttosto arida. Sali sulla montagna fino a raggiungere la base della pista sciistica più alta. Troverai una baita isolata con la Lancia Stratos parcheggiata fuori.

Ford GT 2005 - Nangan

"Avvistata lungo uno dei sentieri costieri della regione di Nangan, questa Ford GT ha bisogno di un po' di cura."

Questo può giocarti brutti scherzi, ma la soluzione è in realtà piuttosto semplice. Fondamentalmente, tutto quello che devi fare è andare al punto più a sud-est della mappa per trovare un bel parcheggio isolato con un'auto molto costosa che si sta consumando al suo interno.

Nissan Safari Turbo 1985 - Ito

"Perfetta per il terreno della regione di Ito, questa Nissan Safari è stata lasciata a resistere agli agenti atmosferici vicino al Parco Eolico."

Questo può essere un po' impegnativo, ma non è nemmeno una grande richiesta da trovare, perché basta trovare il Parco Eolico di Ito guardandoti intorno allo skyline della regione, prima di salire in montagna per trovare il Nissan Safari accanto a una delle enormi turbine.