Forza Horizon 6 Guida: Le auto essenziali di cui hai bisogno per conquistare il Giappone

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I giochi di Forza Horizon sono sempre pieni di attività da completare. Ci sono gare regolari e eventi Showcase stravaganti, ma anche tantissimi collezionabili da raccogliere e innumerevoli obiettivi aggiuntivi da spuntare sotto forma di Speed Trap e Zone, Drift Zones, Cartelli di Pericolo ed eventi Trailblazer. Sebbene molte di queste sfide siano completabili con una supercar piuttosto ordinaria, spesso ti imbatterai in sfide più impegnative che richiedono veicoli e modelli più raffinati progettati per completare compiti più di nicchia con un effetto maggiore.

A tal fine, dopo aver visto e completato la maggior parte di ciò che Forza Horizon 6 ha in serbo nella sua mappa normale, abbiamo selezionato una serie di auto che si sono dimostrate assolutamente valide ogni credito che hanno perso nel percorso verso il 100%.

Nissan GT-R Nismo (R35)

Questa auto ti porterà attraverso la maggior parte delle attività di Forza Horizon 6. Questa è la tua vettura da battaglia, un'auto che può affrontare le intense gare Touge, dominerà la competizione nelle scene di corse stradali, può navigare facilmente sulla mappa più ampia e renderà facile conquistare due o più stelle nella maggior parte delle sfide open-world. Il trucco di questa auto però è non sovrapporla. Mantienilo ai limiti della S1 (circa 800 di rating), altrimenti la spingerai nel territorio delle hypercar e dei giochi da pista estremi, che va un po' oltre il livello migliore di questa vettura. Inoltre, è piuttosto accessibile a 256.500 crediti, rendendolo un'acquisizione ideale per l'inizio del gioco.

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Ariel Atom 500 V8

In modo simile alla Nissan GT-R, questa auto è un colosso delle prestazioni a prezzi accessibili. Puoi prendere un modello base per 180.500 crediti e poi aggiornarlo quasi al massimo, trasformandolo in un indomabile titano da pista che funziona come un motore a razzo su quattro ruote. Verrà intimidito e spinto da auto più grandi, ma se riesci a gestire la coppia e la potenza che questo telaio piccolo offre, dovresti riuscire a dare a tre stelle molte attività e a superare molte delle gare avanzate.

Sono io!

Ford RS200 Evolution

In realtà ricevi questa auto in regalo completando l'evento Pier Pressure Bracelet e che regalo è. Questa è una delle auto più piacevoli da guidare nel gioco e, anche senza aggiungere alcun potenziamento al telaio, dovresti riuscire a annientare la concorrenza nella maggior parte degli eventi di rally e fuoristrada, e persino dominare le attività Trailblazer e le Trap e Zone offroad.

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Lamborghini Revuelto

Alla fine, dovrai procurarti una vera hypercar (a meno che tu non abbia il Welcome Pack e accesso a una Mercedes-AMG One) e quando arriverà quel giorno dovrai trovare un modello che puoi davvero permetterti. La Revuelto è la soluzione, poiché questa hypercar costa soli 346.750 crediti ed è piuttosto versatile con i suoi potenziamenti, al punto che puoi facilmente trasformarla in una bestia su pista e strada capace di superare facilmente i 230 mph, o addirittura un modello in grado di affrontare scenari fuoristrada, rendendo più facile superare alcuni dei più indisciplinati Speed Trap e Zone fuoristrada.

Mazda RX-7 Type R

Ci sono un buon numero di Zone di Deriva in tutto il Giappone e non tutte sono facili da superare. Per conquistare le tre stelle in offerta, vorrai un'auto fatta per il drifting e perché non rendere omaggio forse al film di drifting più famoso di sempre: Tokyo Drift. Sì, la Mazda RX-7 Type R è un modello efficace per il drifting, a patto che tu mantenga il passo a trazione reale e lo equipaggi con parti sportive e parti per drifting dove applicabile. Questa versione dell'auto non sarà adatta ad altro, ma gestirà il drifting con ottimi risultati, il che non è male per un'auto che costa solo 38.000 crediti.

"Sai cosa significa DK?"

#2 Audi Sport Quattro S1

A questo punto stiamo iniziando a entrare nelle vene delle auto molto costose, ma dalla nostra esperienza, ci sono pochi veicoli che si occupano di attività fuoristrada come questo Quattro. Aggiornandola pensando al puro rally raggiungerai i 900 con un'auto che può sfrecciare su autostrade ben oltre i 220 mph, mentre scivola su sentieri fuoristrada come se fosse asfalto a 160+ mph. Ci sono poche sfide fuoristrada che questa auto non può superare e di solito sono quelle in cui serve un vero colosso di veicolo...

Koenigsegg Jesko

Ce ne sono alcuni, e intendiamo davvero alcuni, Trappole Velocista, Segnali di Pericolo, persino gare, dove serve un vero mostro per superarli. Ci sono molte opzioni in Forza Horizon 6, ma il Jesko è uno strumento versatile che offre oltre 1.600bhp e un peso relativamente ridotto considerando tutta quella potenza. Quindi, se devi attraversare 600+ metri per un Cartello di Pericolo, sfrecciare su un'autostrada oltre i 260 mph, o superare rapidamente una serie di altre hypercar in una gara urbana o drag, la Jesko farà tutto ciò che ti serve e anche di più. Il problema è che questa auto costa 3.325.000 crediti, il che significa che è un investimento nel late game a meno che tu non abbia fortuna con i Wheel Spins.

Ci sono altre auto che pensi dovrebbero essere un elemento essenziale in garage? Se sì, faccelo sapere nei commenti.