Forza Horizon 6 ha già generato oltre 140 milioni di dollari di fatturato

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Abbiamo prestato molta attenzione a Forza Horizon 6, un gioco che è già diventato uno dei progetti più apprezzati dell'intero anno. Ma oltre a essere un successo di critica, il titolo è già un colosso commerciale, dato che sembra che una grande parte dei fan abbia approfittato della parte Early Access del pacchetto Premium Edition e si sia immersa nel gioco pochi giorni prima del suo vero e proprio debutto.

Secondo il primo giorno, si dice che quasi 1,2 milioni di giocatori si sono già immersi nel gioco, con queste informazioni tratte da una Trappola Velox presente nel gioco, tra tutti i posti. Naturalmente, questo non è affatto una conferma ferma del numero totale di giocatori, dato che un obiettivo secondario opzionale nel gioco non è un modo chiaro per misurare le metriche dei giocatori, ma i dati mostrano che 1.191.886 giocatori hanno registrato dati sulla Trappola Velocista, il che significa che lo stesso numero di giocatori sta vivendo attivamente il gioco.

Detto ciò, possiamo supporre che poco meno di 1,2 milioni di giocatori abbiano anche ottenuto una Premium Edition del gioco per poter registrare dati sul Speed Trap, il che significa che lo stesso numero di fan ha preso la versione da 120 dollari del titolo, suggerendo che siano già stati generati fino a 144 milioni di dollari di ricavi per il gioco, nonostante non sia nemmeno stato lanciato correttamente fino a domani...

Inutile dire che sembra che Playground abbia un altro enorme successo tra le mani. Dai un'occhiata alla nostra recensione di Forza Horizon 6 qui.