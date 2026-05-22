Forza Horizon 6 ha già superato i sei milioni di giocatori

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Negli ultimi giorni abbiamo riportato il livello senza precedenti di interesse per Forza Horizon 6, con il gioco che ha raggiunto un numero enorme di giocatori anche pochi giorni prima del suo rilascio ufficiale, segno che molte persone hanno acquistato le edizioni più costose. Una volta lanciato il gioco, il segno successivo di successo è arrivato quando è diventato il titolo Xbox Game Studios più giocato mai su Steam nelle prime 24 ore.

Ora arriva il prossimo traguardo, quando l'account ufficiale di Instagram della serie ha annunciato che il gioco ha raggiunto sei milioni di giocatori, appena due giorni dopo il suo rilascio ufficiale. Questo rende il gioco popolare quanto il suo già amatissimo predecessore Forza Horizon 5, che aveva ottenuto lo stesso risultato dopo due giorni nel 2021. Tuttavia, aveva un pubblico potenzialmente più ampio poiché è stato rilasciato su tre piattaforme - PC, Xbox One e Xbox Series S/X - ed è stato lanciato durante la pandemia, quando numerosi titoli hanno raggiunto un numero di giocatori assolutamente impressionante.

Come è ben noto, Forza Horizon 6 è disponibile solo su PC e Xbox Series S/X, eppure è comunque riuscito a ottenere lo stesso risultato, il che va visto come una vera testimonianza della sua forza.