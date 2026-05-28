Forza Horizon 6 i giocatori hanno già percorso oltre 20 miliardi di miglia

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Sono state un paio di settimane piuttosto folli per Forza Horizon 6, dato che il lancio Premium Edition/Early Access è stato impressionante di per sé, seguito dal lancio principale che ha rapidamente visto oltre sei milioni di giocatori accolti nella versione digitale del Giappone di Playground. Inutile dire che l'interesse per il progetto è stato incredibilmente alto, e una nuova infografica sui dati ne fa ulteriormente evidenziare.

I dati rivelano che già oltre 141 milioni di ore sono state registrate Forza Horizon 6 dai suoi fan, con oltre 20 miliardi di miglia percorse. I giocatori hanno guadagnato oltre 35 trilioni di crediti, creato oltre 63 milioni di livree, distrutto quasi 380 milioni di mascotte, scattato oltre 184 milioni di foto, costruito quasi 7 milioni di garage, ascoltato oltre 29 milioni di ore di radio (con la preferita, naturalmente, Horizon Bass Arena), guadagnato oltre 18,4 milioni di braccialetti e inoltre hanno completato oltre 19 milioni di consegne Raku Express. Sono tanti noodles!

Cifre piuttosto impressionanti in generale, e a giudicare dai piani per nuovi contenuti nel gioco, probabilmente dovremmo aspettarci che Forza Horizon 6 continui ad attirare fan e ad ampliare la sua base di giocatori.