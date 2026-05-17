Forza Horizon 6 non ti lascerà distruggere i ciliegi in fiore del Giappone

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Forza Horizon 6 ti permette di attraversare praticamente qualsiasi cosa ti si trovi tra te e la curva successiva, ma non tutto nella versione giapponese del gioco è pensato per essere ridotto a parti d'auto e detriti. Secondo Game Rant, Playground Games ha reso indistruttibili alcune parti culturalmente significative del mondo del gioco. Che include ciliegi e alcune aree templarie.

Questa è ovviamente una scelta deliberata degli sviluppatori, che volevano mostrare maggiore rispetto per l'ambientazione giapponese in cui si svolge il gioco. I ciliegi in fiore, o sakura, sono, come sappiamo, un simbolo potente in Giappone, e quindi non dovrebbero essere travolti da un'auto sportiva che va a 240 mph. Lo stesso vale per alcuni templi e altri luoghi di rilevanza culturale.

Può sembrare un dettaglio minore, ma resta comunque interessante in una serie in cui l'intera premessa è spesso guidare a velocità folli attraverso quasi tutto. Quindi in Forza Horizon 6, puoi comunque comportarti come un idiota ossessionato dalla velocità. Purché tu stia lontano da quegli alberi iconici...

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