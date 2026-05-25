Forza Horizon 6 raggiunto oltre 300.000 giocatori Steam contemporanei durante il weekend

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La settimana scorsa, Forza Horizon 6 è stato rilasciato dopo aver ricevuto un enorme lancio anticipato per chiunque avesse acquistato un'edizione deluxe. Il gioco era così atteso che, nelle prime 24 ore, è riuscito a diventare il titolo Xbox Game Studios più giocato di tutti i tempi su Steam, secondo i giocatori contemporanei, cosa che abbiamo riportato all'epoca.

Un totale di 273.148 persone hanno giocato contemporaneamente il giorno del lancio, sufficiente a battere il precedente detentore del record, Halo Infinite, anche se di soli 500 persone. Ma come scrivevamo allora, i record di solito vengono battuti durante il weekend di lancio, e abbiamo promesso di fare un follow-up se fosse riuscito a fare ancora meglio - ed è esattamente quello che è successo.

Grazie a SteamDB, ora sappiamo che Forza Horizon 6 ha raggiunto 302.645 giocatori simultanei poche ore fa - che può essere paragonato a Forza Horizon 5, che ha raggiunto il picco di 81.096 giocatori contemporanei su Steam.

Naturalmente, è importante ricordare che tutti i giocatori Steam hanno acquistato il gioco; inoltre, ci sono orde di giocatori su Xbox che hanno comprato il gioco o stanno giocando tramite Game Pass Ultimate. In definitiva, è chiarissimo che Playground Games ha regalato un successo clamoroso.