Forza Horizon 6 rivelazione prevista al Tokyo Game Show

Il fermento intorno al prossimo importante capitolo della serie Forza Horizon ha davvero preso il via. Pochi giorni dopo che sono emerse notizie secondo cui i dipendenti di Playground Games sono stati avvistati a documentare le auto Kei, sono ora emersi ulteriori dettagli.

Diverse fonti credibili ora sostengono che Forza Horizon 6 sarà rivelato durante il Tokyo Game Show alla fine di settembre. Windows Central riferisce di aver visto documenti ufficiali che suggeriscono che il gioco sarà annunciato pubblicamente il mese prossimo. Anche il noto insider Nate The Hate si è unito alla discussione, confermando le informazioni trapelate.

Rivelare Forza Horizon 6 al Tokyo Game Show si allineerebbe perfettamente con le precedenti affermazioni secondo cui questo film sarà ambientato in Giappone. Questa voce ha guadagnato ancora più trazione di recente, quando l'importatore di auto australiano Cult & Classic ha pubblicato – e rapidamente cancellato – un post sui social media che sembrava suggerire l'ambientazione.

Speri che le voci si rivelino vere?