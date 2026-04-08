Forza Horizon 6 scatena un gameplay straordinario e rivela la mappa completa del Giappone digitale

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Con poco più di un mese al lancio di Forza Horizon 6 sia su PC che su Xbox Series S/X il 19 maggio, Playground Games ha ora pubblicato un video esteso che chiamano Prologue Gameplay, che riassume praticamente di cosa si tratta. Come suggerisce il nome, è ricco di gameplay succoso di un gioco che appare quasi incredibilmente bello.

Alterna gare con il Monte Fuji all'orizzonte, gareggiare contro lo Shinkansen, salti con gli sci a quattro ruote, panorami mozzafiato, guidare accanto a razzi e molto altro. Abbiamo anche un assaggio del canale musicale giapponese su cui puoi sintonizzarti mentre ti sfrecci sulle strade giapponesi.

Tutto sommato, un video molto sostanzioso che ci ha sicuramente fatto venire voglia di giocare al gioco. Dai un'occhiata qui sotto insieme a una mappa del mondo aperto.

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Inoltre: non dimenticare che Forza Horizon 6 è incluso con Game Pass e arriverà in seguito su PlayStation 5.