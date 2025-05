Foundation torna su Apple TV+ a luglio

HQ

Sembra davvero che Apple sia entrato nel vivo di come gestire una piattaforma di streaming, poiché dopo anni in cui abbiamo offerto una piccola porzione di nuovi contenuti ogni settimana, ora abbiamo sviluppato l'aspettativa di avere innumerevoli progetti nuovi o di ritorno in arrivo sul servizio. A tal fine, siamo appena stati informati dei piani per vedere una delle serie più grandi e costose di Apple TV+ fare un ritorno, dato che Foundation tornerà a luglio.

Questo prossimo capitolo dello show di fantascienza prenderà il via l'11 luglio e nella terza stagione possiamo aspettarci un altro salto temporale, questa volta in avanti di altri 152 anni dopo gli eventi della stagione 2. Vedrà il Foundation diventare sempre più instabile, mentre il Cleonic Dynasty scivolerà ulteriormente nel caos. Questo si aggiunge all'ascesa di nuovi signori della guerra, a ulteriori minacce in gioco e a enormi punti interrogativi che spuntano sul fatto che Hari Seldon, Gaal Dornick, i Cleons o Demerzel sopravviveranno a ciò che sta arrivando...

Con Foundation: Season 3 in anteprima il Apple TV+ l'11 luglio, puoi vedere l'ultimo teaser trailer e la sinossi ufficiale qui sotto.

Ambientato 152 anni dopo gli eventi della seconda stagione, il Foundation si è sempre più affermato ben oltre le sue umili origini, mentre l'impero della dinastia cleonica è diminuito. Mentre entrambe queste potenze galattiche stringono un'alleanza difficile, una minaccia per l'intera galassia appare nella spaventosa forma di un signore della guerra noto come "Il Mulo" il cui obiettivo è quello di governare l'universo con l'uso della forza fisica e militare, oltre che del controllo mentale. Nessuno sa chi vincerà, chi perderà, chi vivrà e chi morirà mentre Hari Seldon, Gaal Dornick, i Cleon e Demerzel giocano a una partita di scacchi intergalattici potenzialmente mortale.