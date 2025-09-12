HQ

Oggi è il giorno in cui si conclude la terza stagione di Foundation. L'ultimo episodio della stagione è appena arrivato su Apple TV+ e, come parte di quel momento, il gigante dello streaming ha condiviso alcune notizie piuttosto entusiasmanti per i fan del progetto.

Secondo The Hollywood Reporter, Foundation tornerà per una quarta stagione. Un altro giro di episodi ha avuto il via libera. Non si sa ancora dove porterà la trama dello spettacolo o quando sarà presentato in anteprima, ma si dice che la produzione inizierà già all'inizio del 2026, suggerendo una data di debutto del 2027 a causa dell'immensa quantità di effetti speciali che dovranno essere aggiunti in post-produzione.

Parlando di cosa aspettarsi dalla quarta stagione di Foundation, i co-showrunner e produttori esecutivi Ian Goldberg e David Kob hanno pubblicato la seguente dichiarazione.

"Non c'è una serie comeFoundation e ci sentiamo fortunati e onorati di portare avanti la torcia come co-showrunner nella quarta stagione. Non vediamo l'ora di continuare la narrazione epica ed emotiva che ha definito le prime tre stagioni dello show e di lavorare al fianco di alcuni dei partner creativi più talentuosi e appassionati del settore".

Per saperne di più su Foundation, dai un'occhiata alla nostra recensione della stagione 3 qui, e non dimenticare di leggere i pensieri di Pilou Asbaek sul diventare The Mule, come Jared Harris continua a far evolvere Hari Seldon, cosa riserva il futuro per Gaal Dornick di Lou Llobell e come Terrence Mann e Cassian Bilton si combinano per interpretare i fratelli Dusk e Dawn.