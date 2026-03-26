Fox McCloud farà un'apparizione in The Super Mario Galaxy Movie

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Mercoledì segna la prima di The Super Mario Galaxy Movie , e ultimamente abbiamo visto molte informazioni e trailer. Ma Nintendo ha ancora qualche sorpresa nella manica, e oggi, tramite il suo account Instagram ufficiale, l'azienda ha confermato una voce: Fox McCloud apparirà nel film.

Non è ancora stato rivelato chi lo interpreterà, ma i fan attenti avevano già trovato segni del coinvolgimento della volpe spaziale basandosi su video precedenti. Quale ruolo avrà nella trama resta da vedere, ma dato che Mario si avventurerà nello spazio, McCloud è ovviamente un talento naturale, anche se potrebbe anche comportare una sorta di torneo in stile Smash Bros.

Dato che Donkey Kong avrà un suo film dopo la sua apparizione in The Super Mario Bros. Movie, si può sperare che Fox McCloud venga trattato allo stesso modo. O forse questo sta preparando il terreno per l'inevitabile terzo film di Mario, che potrebbe rivelarsi uno spin-off di Smash Bros.?