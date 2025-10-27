Fractal Refine

Ogni volta che abbiamo avuto tra le mani un prodotto Fractal, non abbiamo avuto altro che cose positive da dire. Non si tratta necessariamente di una dichiarazione d'amore per la filosofia di design o il modus operandi del marchio, ma semplicemente di una constatazione che, in linea di massima, ci si può fidare di loro, anche quando si cimentano in nuove categorie.

Sono noti per gli alimentatori e le custodie, ma ora stanno anche realizzando una sedia, Refine, che mira a trovare un equilibrio tra il segmento Herman Miller più incentrato sulla rete e la sedia da gioco in stile Recaro più classica.

Innanzitutto, questo significa che Refine è in realtà una sedia in rete. L'intero schienale e il sedile sono realizzati in tessuto a rete stretto e teso che si adatta appena, ma comunque, ai glutei e alla schiena, fornendo supporto a un livello più granulare. È facile capire perché questo approccio sia così popolare tra le tipiche sedie da ufficio di fascia alta, in quanto offre una sensazione complessivamente diversa.

Assemblarlo è davvero facile. Bastano alcune viti per fissare i braccioli e lo schienale e il gioco è fatto. Non richiedeva nemmeno un manuale, poiché c'era solo un singolo foglio laminato nella parte superiore della scatola con tre immagini che mostravano come farlo. In passato, anche una sedia da gioco standard poteva richiedere una guida ispirata a IKEA di diverse pagine, ma non è questo il caso.

Pesa 35 chilogrammi e ha un limite di peso di 125 chilogrammi. C'è una garanzia di cinque anni e una garanzia di tre anni specifica sul rivestimento. Questo sembra essere abbastanza standard, quindi non stiamo né sottraendo né aggiungendo punti qui.

La sedia è attraente, soprattutto in questo colore grigio chiaro, che ha la funzionalità che un appassionato sta cercando e l'aspetto che il resto della famiglia potrebbe apprezzare. Sì, come per i laptop, non gravito immediatamente verso l'estetica distinta del "giocatore", e una rapida ricerca su Google per "sedia da gioco" è un vero e proprio viaggio infernale attraverso alcuni design davvero da far rizzare i capelli. Assomigliano ai sedili di un Nissan Skyline sintonizzato degli anni '90, ed è quello che vuoi nel tuo ufficio a casa, giusto? Beh, il Refine è raffinato, misurato e sobrio, e lo apprezzo.

Come da tradizione, ci sono molti modi per regolare la sedia che sono facili da usare. Puoi bloccare lo schienale o lasciarlo reclinare mentre ti pieghi all'indietro, e anche il poggiatesta può essere spostato su e giù. Inoltre, i braccioli sono "4D", il che significa che possono essere ruotati in quattro direzioni per garantire il supporto necessario.

Il punto è che non c'è nessuna caratteristica specifica di Refine che non abbia visto prima, né c'è un profilo di design o una scelta di materiali che urla innovazione. Quello che abbiamo qui è qualcosa di "raffinato", quindi forse questa volta il nome è molto, molto ben scelto. Ci sono alternative più economiche e più costose, ma la propensione di Fractal per la costruzione robusta e il design minimalista avvantaggia davvero Refine qui.