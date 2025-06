Fragile mantenimento del cessate il fuoco: l'inviato di Trump vede speranza nei colloqui Israele-Iran

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il cessate il fuoco tra Iran e Israele, mediato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rimane intatto nonostante le reciproche accuse di violazioni e la persistente minaccia di un nuovo conflitto.



"Ci stiamo già parlando, non solo direttamente, ma anche attraverso interlocutori. Penso che le conversazioni siano promettenti. Siamo fiduciosi di poter avere un accordo di pace a lungo termine che resusciti l'Iran", ha detto Steve Witkoff in un'intervista.



L'inviato di Trump in Medio Oriente ha descritto i colloqui in corso con l'Iran come promettenti. "Ora sta a noi sederci con gli iraniani e arrivare a un accordo di pace globale, e sono molto fiducioso che lo raggiungeremo", ha aggiunto Steve Witkoff.