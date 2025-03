HQ

Il monolite cinese del gioco Netease non inventa la ruota, la ruba. Quando è stato redatto il progetto per l'ultra successo Marvel Rivals, le intenzioni erano chiare fin dall'inizio. Prendi le parti migliori di Overwatch e trasformane in un gioco. Zero originalità, zero idee originali - che, come nel caso di Forza Motorsport (inizialmente spudorato plagio di Gran Turismo), Diddy Kong Racing (Mario Kart) e Bayonetta (Devil May Cry), si sarebbe rivelata esattamente l'idea giusta. Con lo sparatutto gratuito appena rilasciato Fragpunk, Netease (tramite lo studio Bad Guitar Games) lo ha fatto di nuovo. Il piano di base è tanto semplice quanto intelligente. Ruba l'aspetto dell'eroe, le meccaniche di gioco, il layout e parti del design generale da Valorant, combina tutto con Hearthstone - Voilà! Fragpunk in poche parole. Ma è buono?

C'è un'abilità delle carte che ti consente di iniziare a deporre le uova al centro del campo di gioco che poi aiuta te e la tua squadra a resistere a più colpi della squadra avversaria.

La risposta breve è; Sì! Fragpunk non ha lo stesso successo di Marvel Rivals, ma è comunque un gioco d'azione divertente. Per cominciare, Bad Guitar si è concentrato sulle cose giuste per quanto riguarda la suonabilità generale e la sensazione delle armi. C'è un po' di Apex Legends qui, un po' di Call of Duty: Modern Warfare III e una forte dose di Valorant. Mi piace il ritmo di corsa, mi piace la sensazione di quasi tutte le armi e c'è una sensazione più soddisfacente sia nel premere il grilletto che nel colpire con i proiettili qui che, ad esempio, in Apex Legends. Gli sviluppatori hanno ovviamente cercato ispirazione nei posti giusti (come ho detto) e hanno costruito un gunplay che gronda precisione e accuratezza, il che è bello da vedere, anche considerando quanto sia appiccicoso e arbitrario giocare a Call of Duty oggi, con le enormi differenze tra time-to-kill e time-to-die che esistono attualmente.

In Fragpunk, gli eroi sono chiamati "Lancieri" e nella galleria dei personaggi troviamo un sacco di tipi davvero stravaganti e plagio Valorant più standard. C'è un bambino qui che corre in giro con quella che sembra una chitarra di Guitar Hero che spara fulmini e un mago fluttuante con una crocchia che può arrampicarsi sui muri. Da parte mia, ci sono molti personaggi che vale la pena provare che sembrano stravaganti se non super originali e la varietà tra il design dei personaggi e gli attacchi speciali e come usarli per essere efficaci sul campo di battaglia è molto buona. Fragpunk non è nemmeno particolarmente equilibrato, il che in qualche modo insondabile si è rivelato solo una buona cosa. Axon è il personaggio più acuto del gioco con un bel margine, e Broker è al secondo posto se me lo chiedi, e non mi dispiace davvero. Piuttosto, sento che la mancanza di equilibrio tra i diversi Lancieri crea un caos nei giochi che sembra antiquato e fuori dal mondo. Cosa che mi piace. È un po' come Marvel Rivals, dove Moon Knight e Spider-Man hanno dominato le lobby sin dall'inizio, e non peggiorano il gioco per questo.

Le meccaniche di gioco sembrano un mix tra Halo, Apex e Valorant.

Per quanto riguarda l'aspetto del gioco di carte di Fragpunk, sono anche impressionato e contento. Di certo non sono un giocatore che si accontenta di Gwent, Balatro o Hearthstone se ha un momento libero ed ero così scettico all'inizio che Fragpunk sarebbe stato un gioco per me. Ma lo è, mi piace e mi piace il tocco originale che le carte e le abilità delle carte offrono. Gli sviluppatori di Bad Guitar, come nel caso del bilanciamento dei personaggi, si sono permessi di scatenarsi piuttosto con le abilità nelle carte Shard del gioco ed è molto apprezzato. Una carta rende le teste dei nemici enormi e quindi super facili da colpire, mentre un'altra ti permette di deporre le uova che ti danno più salute. C'è anche una carta che ti permette di lanciare spontaneamente meloni di melata alla squadra avversaria, che poi scivola (!) sul melone e può essere colpita alla testa dal cecchino della tua squadra. Allo stesso modo, ci sono 100+ carte e abilità più "serie".

Il design è colorato e di successo, ma i menu devono essere semplificati.

Anche il design è buono. Ci sono anche elementi di Apex qui, elementi di Fortnite, elementi di Valorant ma anche molta originalità e sono un fanatico delle cose ultra colorate e cartoonesche che gli sviluppatori qui offrono. Il design dei personaggi è riuscito e tutto, dai colori contrastanti sgargianti agli effetti rasterizzati delle auto quando qualcuno viene colpito, lo considero molto riuscito. Se il fiasco multimilionario della Sony Concord fosse stato così e avesse avuto questo ritmo di gioco, molto probabilmente sarebbe sopravvissuto, se dovessi strofinare il pallino.

Così... Cosa c'è di male allora? I menu devono essere rielaborati in quanto sono dannatamente difficili da navigare e mancano di chiarezza. Considerando che ci sono 169 diverse carte frammento, sembra che manchi una profondità tattica e strategica nella configurazione del gioco di squadra di Fragpunk, su cui Bad Guitar avrebbe bisogno di lavorare. Ho riscontrato anche alcuni problemi con il netcode che dovrebbero essere modificati, ma nel complesso mi è piaciuta questa bagatelle d'azione colorata. Perché penso che sia così che questo gioco dovrebbe essere visto. Come una sciocchezza divertente e un allontanamento dalle alternative più serie del genere. Con Marvel Rivals e Fragpunk, Netease ha trovato la sua pista che è facile da godere, almeno per me.