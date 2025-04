Fragpunk arriverà su Xbox Series e PS5 prima della fine del mese

HQ

Quando lo sviluppatore Bad Guitar Studio ha lanciato il suo sparatutto di eroi basato su carte Fragpunk il mese scorso, sfortunatamente è arrivato solo su PC perché le versioni console (PS5 e Xbox Series X/S) sono state ritardate a causa della necessità di più tempo in forno. Quando questo è stato confermato, la data esatta per la quale le edizioni console sarebbero state lanciate non è stata menzionata, ma ci è stato detto che il ritardo avrebbe visto i giocatori console ottenere tutti i contenuti che si sarebbero persi nella stagione inaugurale del gioco come parte di un accordo di compensazione.

Ma ad ogni modo, ora sappiamo la data esatta per quando Fragpunk arriverà su console, poiché è stato affermato che è il 29 aprile 2025. Abbiamo un nuovo trailer per celebrare questa data, che potete vedere qui sotto, oltre a un piccolo aggiornamento da Bad Guitar, che afferma in un comunicato stampa:

HQ

"Ora, il gioco è pronto a portare la sua caratteristica miscela di strategia e caos ai giocatori su console. La prossima versione è stata meticolosamente ottimizzata per un gameplay fluido del controller, con una grafica migliorata e un sistema di progressione incrociata, garantendo un'esperienza di gioco senza precedenti.

"Per compensare il lancio ritardato della console, Fragpunk offre ricompense sostanziali per i giocatori di console. Ciò include le ricompense ottenute attraverso eventi esclusivi a tempo limitato dall'inizio della Stagione 1 fino al 29 aprile, quando la versione console sarà disponibile. I giocatori che hanno acquistato il Pioneer Bundle su piattaforme console avranno diritto a richiedere ulteriori regali dopo il lancio della console.

Fragpunk sarà anche completamente abilitato alla progressione incrociata, il che significa che i giocatori PC potranno passare alle versioni console e utilizzare l'equipaggiamento e gli oggetti che hanno già guadagnato.

Dai un'occhiata a cosa ne pensiamo della versione PC del gioco.