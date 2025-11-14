Frame Zero sarà più un'esperienza horror rispetto a The Occultist

Daloar Studios, lo sviluppatore dietro The Occultist, ha recentemente rivelato Frame Zero, una nuova esperienza che sembra incredibilmente intrigante anche dal primo sguardo. Al Barcelona Game Fest di quest'anno, abbiamo incontrato il CEO di Daloar, David Lorenzo, per parlare dei progetti passati e presenti degli studi, e non abbiamo resistito a chiedere di più su Frame Zero.

"[Frame Zero ] è veramente horror, forse The Occultist è più oscuro," Ha detto Lorenzo. "The Occultist è più dark fantasy, non così horror. Frame Zero è più frenetico. Quello che faremo è più inquietante".

Frame Zero coinvolgerà ancora meccaniche simili a The Occultist, tra cui furtività, investigazione e molte meccaniche relative a una videocamera. Al momento, non c'è nulla da rivelare riguardo a un editore, ma non abbiamo potuto fare a meno di notare Lorenzo che ha fatto un sorriso alla fine della nostra intervista.

"Forse tra qualche settimana possiamo dire di più", è stato tutto ciò che ci ha detto, ma considerando quando è stata registrata questa intervista, forse dovremmo aspettarci un annuncio molto presto. Dai un'occhiata all'intervista esclusiva completa qui sotto: