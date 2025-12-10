Framework si unisce alla lista crescente di aziende che aumentano i prezzi della RAM

HQ

Se non lo sappiate, il mondo dei PC è in un'altra mini crisi in questo momento, poiché i prezzi delle DRAM stanno salendo vertiginosamente a causa delle carenze causate dall'IA. Con OpenAI, proprietario di ChatGPT, che acquista RAM in massa, è difficile per il consumatore personale non spendere più RAM per i propri PC. Adata, Corsair, G. Skill e altri stanno aumentando i prezzi, e ora Framework Desktop si unisce a questa lista in crescita.

L'azienda, nota per i suoi prodotti di calcolo modulare, ha rivelato (tramite Wccftech) che presto aumenterà il prezzo per aggiornare la memoria nei sistemi esistenti. Tuttavia, Framework promette che questi aumenti non saranno aggressivi come quelli dei suoi concorrenti e di altri grandi produttori.

Apple e Dell sono state criticate per l'aumento dei prezzi, che possono far salire il costo di un laptop di oltre 500 dollari se si vuole passare da 16GB di RAM a 32GB, ad esempio. La situazione sta peggiorando abbastanza, al punto che se stai pensando di aggiornare il tuo PC o costruirne uno nuovo, forse è meglio stare a guardare e sperare che il caos finisca presto.