Frana in discarica causa 30 morti in Guinea

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Una tragedia ha colpito l'area di Dar-es-Salam, in Guinea, in Africa, poiché un forte acquazzone ha causato una frana in una discarica nella capitale del paese, Conakry.

Secondo Sky News, il crollo è avvenuto intorno alle 2 del mattino ora locale, con le forti piogge che hanno causato una frana in una zona di rifiuti nelle vicinanze che ha sepolto diverse case, distrutto baracche e infrastrutture, e causato la morte di 30 persone, con ulteriori 22 feriti segnalati finora.

Si dice che siano in corso un'operazione di ricerca e soccorso per localizzare eventuali sopravvissuti tra la frana.

Il rapporto sottolinea inoltre che la discarica era effettivamente prevista per essere chiusa domenica a causa del pericolo per i residenti vicini, specialmente durante la stagione delle piogge. Il piano prevedeva che i rifiuti venissero trasferiti lontano dalla capitale, con molti abitanti locali che ricevevano avvisi di sfratto come parte di questa procedura.