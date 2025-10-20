Francesco Bagnaia scende dalla top 3 della MotoGP: "Mi ero ripromesso di non finire la gara in fondo al gruppo"

HQ

Francesco Bagnaia ha dato tutte le speranze di chiudere il 2025 con una nota positiva anche nonostante abbia perso il titolo MotoGP a favore di Marc Márquez. Due settimane fa sperava ancora di chiudere la stagione da secondo, inseguendo Álex Márquez, ma la realtà lo ha colpito duramente ed è ora quarto in classifica generale dietro al connazionale Marco Bezzecchi di Aprilia.

Bagnaia vinse la gara giapponese della MotoGP il 28 settembre, una vittoria annacquata perché Marc Márquez, secondo, divenne matematicamente campione. Poi, due ritiri (non ha finito) di fila, in Indonesia e lo scorso fine settimana in Australia, dove è caduto nelle ultime fasi della gara.

Nella gara sprint di sabato, Bagnaia ha concluso penultimo, precedendo solo il suo compagno di squadra Michele Pirro, che ha sostituito Marc Márquez dopo la caduta in Indonesia. Poi, domenica, dopo aver lottato dal sedicesimo al dodicesimo e aver lottato per la top ten, è caduto a quattro giri dalla fine, e ha deciso di ritirarsi.

"Dopo la Sprint di ieri, mi sono ripromesso di non finire la gara in fondo al gruppo, perché non sarebbe stato un risultato accettabile", ha risentito Bagnaia. "Ho spinto forte e sono rientrato nel gruppo lottando per le prime posizioni, con la possibilità di finire tra i primi sette, ma purtroppo sono caduto. Quando sei al limite, queste cose possono succedere."

"Sono caduto perché non volevo finire di nuovo ultimo. Preferisco schiantarmi mille volte lottando per i punti piuttosto che quando sono l'ultimo. Lottare per arrivare decimo non mi renderà mai felice", si è lamentato l'italiano, due volte Campione del Mondo nel 2022 e nel 2023, e ancora una volta ha incolpato la sua moto: "La mia Ducati è quella del Giappone, quello che ho guidato oggi è lontano da quello che è una Ducati".

La MotoGP continua il prossimo fine settimana, a partire dal 24 ottobre, con il Gran Premio della Malesia.