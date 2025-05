Franco Colapinto beneficia della notte tumultuosa in Alpine dopo le dimissioni del Team Principal

HQ

E' stata una notte turbolenta in casa Alpine, il team anglo-francese di Formula 1 (ex Renault) con le dimissioni a sorpresa di Oliver Oakes da Team Principal, annunciate martedì sera. Flavio Briatore, Executive Advisor, coprirà le funzioni di Oakes, e la sua prima decisione questa mattina è stata quella di promuovere Franco Colapinto come pilota principale, in sostituzione di Jack Doohan.

BWT Alpine Formula One Team annuncia quindi che Franco Colapinto sarà affiancato da Pierre Gasly del Gran Premio dell'Emilia-Romagna, in vista di una nuova valutazione prima del Gran Premio di Gran Bretagna di luglio. Jack Doohan rimane parte integrante del team e sarà il pilota di riserva di prima scelta per questo periodo di tempo", ha annunciato il team.

Alpine prova un sistema rotante alla ricerca di un 2026 migliore

Colapinto, che lo scorso anno è stato estromesso dalla Williams a causa dell'arrivo di Carlos Sainz, prenderà il sedile principale dell'Alpine A525, con il numero 43, per i prossimi cinque Gran Premi, a partire da Imola dal 16 al 18 maggio, seguito da Monaco, Barcellona, Canada e Austria. Si tratta di un sistema rotante, per valutare le prestazioni di Colapinto dopo che Doohan ha faticato finora, incluso il ritiro al primo giro lo scorso fine settimana a Miami.

Colapinto è stato assunto come pilota di riserva, ma dati gli scarsi risultati di Doohan e le promettenti prestazioni di Colapinto quando ha debuttato l'anno scorso come pilota di riserva alla Williams, hanno portato a questa decisione insolita. "Con il campo così vicino quest'anno, e con una vettura competitiva, che il team ha drasticamente migliorato negli ultimi 12 mesi, siamo in una posizione in cui vediamo la necessità di ruotare la nostra line-up", ha detto Briatore, spiegando che il loro obiettivo è quello di prepararsi per la stagione 2026, cercando "una valutazione completa ed equa dei piloti di questa stagione".

"Continuiamo a sostenere Jack nel team, poiché finora in questa stagione ha agito in modo molto professionale nel suo ruolo di pilota", ha aggiunto Briatore.