Franco Colapinto cade all'Hungaroring durante i test Pirelli per gli pneumatici 2026

Il pilota dell'Alpine F1 Franco Colapinto si è schiantato all'Hungagoring, durante i test che il produttore di pneumatici Pirelli sta tenendo in mano per prepararsi alle unità 2026. L'argentino è rimasto illeso in un incidente alla curva 11, uno dei più veloci del circuito, ma complica ulteriormente la permanenza di Colapinto all'Alpine, con le sue prestazioni inferiori al suo compagno di squadra Pierre Gasly, e ancora incapace di finire un Gran Premio tra i primi 12 in questa stagione.

Colapinto iniziò la stagione come pilota di riserva per Alpine, ma fu promosso a maggio come sostituto di Jack Doohan. Colapinto era il pilota preferito del nuovo Team Principal Flavio Briatore, che ha sostituito Oliver Oakes, e il cambio al posto di guida è avvenuto subito dopo.

Tuttavia, dopo la sua promozione, Gasly lo ha superato sei volte su otto e Colapinto non ha concluso tre volte e si è schiantato due volte in qualifica, come riportato da Motorsport. Colapinto rimane l'unico pilota a zero punti, insieme a Doohan, che ha sostituito (il secondo peggiore è Oliver Bearman, con 8 punti). Sapendo che il suo contratto come pilota principale viene rivisto ad ogni gara, potrebbe essere abbandonato da Alpine in qualsiasi momento.

