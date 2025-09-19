Frank Grillo dice che lavorare con DC e Marvel è "molto diverso"
L'attore ha partecipato a diversi progetti Marvel e ai primi tre sforzi del DCU, il che gli dà una visione piuttosto unica.
Il cosiddetto Snyderverse, l'ex universo cinematografico DC, è, come sappiamo, una cosa del passato. Sebbene il nuovo universo sia iniziato formalmente con Creature Commandos nel dicembre dello scorso anno, è stato, ovviamente, il blockbuster estivo Superman che ha davvero dato il via al DCU.
Una persona che ha una buona visione di cosa significhi girare produzioni di supereroi è Frank Grillo, che, oltre a interpretare Rick Flag Sr. in entrambe le imprese di cui sopra, recita anche in Peacemaker: Stagione 2 ed è apparso in diversi importanti film di Marvel come Captain America: Civil War e Avengers: Endgame nel ruolo di Brock Rumlow/Crossbones.
Quando è apparso di recente in The Morning After Pod, ha colto l'occasione per parlare delle differenze tra le riprese nel DCU e nel MCU, che a quanto pare sono più numerose e maggiori di quanto si possa pensare. Riguardo al lavoro con i fratelli Russo su Marvel, dice:
"Prima di tutto, hai due fratelli alla regia, giusto? E così questi due fratelli creano un unico essere. E hanno stili molto diversi, e tendono ad essere in grado o a sentirsi più a loro agio con... dirigere su sceneggiature che non sono del tutto complete".
Anche se aggiunge che questo "non è raro", dice che "bisogna fare degli aggiustamenti". Lavorare con i capi dei film DC James Gunn, d'altra parte, è tutta un'altra storia, con un'attenta pianificazione:
"Ovviamente, tutto è stato fatto. Tutti gli script sono fatti in anticipo. Sì. E non c'è bisogno di scherzare con esso. È... Voglio dire, ha davvero un concetto chiaro, ma è il capo".
Grillo dice anche che un'altra differenza è che James Gunn (che condivide la leadership DC con Peter Safran) è in cima alla catena alimentare, mentre i fratelli Russo hanno molte persone sopra di loro che vogliono avere voce in capitolo, dove si può immaginare che la Disney abbia molte opinioni:
"Quindi, non è che James abbia un comitato a cui deve rispondere, giusto? Ci sono lui e Peter Saffron, mentre i fratelli Russo hanno un sacco di persone che, sai, hanno le mani nel barattolo dei biscotti".
Finora, abbiamo solo Creature Commandos, Superman e Peacemaker: Stagione 2 per quanto riguarda il DCU, ma a giudicare dagli ascolti e dai numeri di spettatori, Gunn e Safran sembrano essere partiti bene. Come pensi che stia andando rispetto al MCU?