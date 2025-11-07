HQ

L'horror gotico elegante e bello, intriso di un'oscurità sovradimensionata e di un'estetica intricata e dettagliata, è stato il marchio di fabbrica di Guillermo Del Toro per decenni. Da Hellboy a Il labirinto del fauno, passando per gli splendidi La forma dell'acqua e Crimson Peak, il visionario spagnolo ha dimostrato più volte di poter spremere da sé i racconti più straordinari, se ne ha la possibilità. Cosa che, nel caso dell'adattamento dell'iconico e immortale racconto di Mary Shelley del mostro diFrankenstein, non ha mai fatto. Non fino ad ora, comunque, dopo aver attirato Netflix e averli fatti sborsare i loro portafogli infiniti. Prima di allora, Del Toro aveva lavorato per quasi 20 (!) anni cercando di trasformare il suo libro preferito in un film. E ora è finalmente arrivato.

Oscar Isaac è davvero superbo nel ruolo principale del Barone Victor Frankenstein.

Non sorprende che, all'inizio della saga di due ore e 29 minuti del Dr.Frankenstein e della sua macabra creazione, diventi evidente che Guillermo Del Toro è molto meno interessato all'aspetto horror del libro di Mary Shelley di 200 anni fa e più alla poetica romantica. C'è una qualità simile a quella di John Milton nel modo in cui ha scelto di interpretare le parole di Shelley e, a differenza di qualsiasi altro adattamento dello stesso materiale originale, riesce a celebrare, onorare e rimanere vicino al materiale originale mentre solleva una parte della storia che ora, dopo aver visto il film, non capisco bene perché non abbiamo mai avuto prima. C'è una riflessione filosofica coerente su ciò che serve per essere umani. C'è una tragedia e un romanticismo che permea ogni fotogramma e ancora un'oscurità che costruisce quell'atmosfera gotica, per la quale Del Toro (come dicevo) si è fatto un nome.

La fotografia è superba e vincerà senza dubbio un Oscar.

Annuncio pubblicitario:

Frankenstein (2025) è diviso in tre capitoli distinti e si apre con un epilogo in cui il ferito e sanguinario barone Victor Frankenstein viene inseguito attraverso una bellissima fuga di ghiaccio dalla sua stessa creazione. Dopodiché, Del Toro salta con stile a un capitolo chiamato Victor's Tale e poi mi catapulta ulteriormente come spettatore in The Creature's Tale, che ovviamente dà un'idea della mentalità del mostro e della disperata ricerca del suo creatore, come contrappunto diretto al capitolo precedente. Non voglio davvero parlare troppo di come è strutturata la storia qui o su quali parti del libro si concentra Del Toro in particolare, ma basti dire che è chiaro che Guillermo sta lavorando, anche se solo nella sua mente, dal 2005 su come idealmente sceglierebbe di strutturare un adattamento cinematografico del suo libro preferito in assoluto. C'è un'eleganza nella narrazione qui e un'abilità nella prioritizzazione drammaturgica che continua a tornare al tema con cui Del Toro si è occupato per quattro film: cosa significa essere umani?

Cavi jumper nella parte posteriore, dici? Lo prendo!

Oscar Isaac è convincente dal primo all'ultimo fotogramma nei panni del BarFrankenstein one, nonostante abbia un taglio di capelli ridicolo, recita in modo teatrale e spesso esagerato con una sorta di capacità antiquata, compreso tutto il dialetto teatrale rumoroso e le scelte di costumi selvagge. Un protagonista meno capace avrebbe certamente potuto rovinare la grande visione di Del Toro, ma non Oscar, perché l'uomo è davvero sempre superbo. Ha la capacità di cambiare il ritmo dei suoi monologhi e dialoghi che migliora enormemente la narrazione. Dalla calma e con uno stoicismo metodico e privo di emozioni, non di rado è sopraffatto dalle proprie emozioni e si lascia guidare attraverso intere scene chiave da esse. La presenza e l'intensità naturale di Isaac funzionano incredibilmente bene qui ed è così bravo che spero sinceramente che sarà in discussione per un possibile ragazzo d'oro all'inizio del 2026.

Anche Jacob Elordi nel ruolo del mostro è assolutamente geniale. Del Toro ha scelto di interpretare la descrizione di Shelley della bestia di carne cucita insieme in modo un po' diverso rispetto ai registi precedenti, creando un personaggio tanto orribile e fisicamente minaccioso quanto bello e vulnerabile. Questo, ovviamente, è la chiave del tono più romantico con cui la storia viene raccontata, ed Elordi ha una rara capacità di mescolare una sorta di eleganza minacciosa con esplosioni di rabbia e dimostrazioni della sua forza un po' squilibrata, tra cui raccogliere lupi attaccanti e piegarli a metà come se fossero bastoncini di gelato.

Annuncio pubblicitario:

Dietro la macchina da presa, Del Toro ha avuto il buon gusto di collocare ancora una volta il danese Dan Laustsen, che è dietro le immagini insopportabilmente belle che formano tutto, da Crimson Peak a Shape of Water. La fotografia durante i 149 minuti di Frankenstein è così inquietantemente bella, che grazie al fenomenale design artistico di Brandt Gordon e Celestria Kimmin rende questo film di gran lunga il più bello dell'anno. Anche la musica è fantastica. Il premio Oscar Alexandre Desplat (che ha vinto per la sua colonna sonora in La forma dell'acqua) mescola una sorta di minaccia gotica e un'intensità rabbiosa con un sacco di pezzi molto belli e travolgenti che contribuiscono a quel delizioso senso di narrazione senza tempo e vecchio stile che Del Toro fa così bene.

Un racconto epico, bellissimo.

In un mondo cinematografico in cui il 99% di tutto ciò che viene rilasciato è costituito da remake/reboot o da film di supereroi cerebralmente morti e senza identità realizzati quasi esclusivamente davanti allo schermo verde, è così incredibilmente bello ricordare attraverso un film come questo per cosa è fondamentalmente fatta la forma di intrattenimento. Fiabe magnifiche, accattivanti, suggestive e bellissime che incantano e fanno sembrare 149 minuti come 14. Tanto di cappello, Guillermo.