Frankenstein rivela neve, ombre e orrore mozzafiato

HQ

L'attesa è stata lunga, ma finalmente abbiamo il primo vero trailer per l'interpretazione di Guillermo del Toro di Mary Shelley Frankenstein. L'anteprima offre ambientazioni scure, paesaggi innevati, mistero, ombre danzanti e una bellezza macabra, esattamente come dovrebbe. In breve, questo sembra incredibilmente promettente, mentre il trailer si trattiene saggiamente, dandoci solo uno sguardo allettante di ciò che verrà.

Il film sarà presentato in anteprima in sale selezionate alla fine di questo mese, ma per coloro che preferiscono l'esperienza del divano sarà anche in streaming su Netflix a partire dal 7 novembre. Con il suo grande stile visivo e la sua ambiziosa profondità, il filmFrankenstein di del Toro ha tutte le carte in regola per essere uno dei film più potenti e inquietanti dell'anno, che attrae sia i fan delle storie di mostri che della letteratura classica. Siamo assolutamente entusiasti e dovresti esserlo anche tu. È interpretato da Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.