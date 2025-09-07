Frankie Muniz pensa che le persone saranno "molto felici" con il reboot di Malcolm in the Middle

20 anni dopo la fine dello show, presto vedremo Malcolm in the Middle tornare sui nostri schermi. Malcolm, Reese, Francis e Dewey sono tutti adulti e hanno figli a loro volta, ma le vecchie buffonate torneranno sicuramente non appena avremo superato i primi minuti nostalgici del primo episodio.

Parlando al podcast Lightweights con Joe Vulpis, Muniz ha parlato del reboot. In primo luogo, ha sottolineato quanto la Disney sia stata accomodante nel permettergli di continuare la sua carriera nella NASCAR. Poi, ha parlato di avere idee per un reboot con Bryan Cranston per 10 anni prima di parlare di ciò che le persone possono aspettarsi da questo nuovo lotto di episodi.

"Penso che le persone saranno sorprese in un certo senso da dove si trovano tutti e dalla storia... è difficile inserire 20 anni di roba in 4 episodi, ma penso che le persone saranno molto felici", ha detto.

Muniz ha anche rivelato che quando ha visto lo show per la prima volta, cosa che ha fatto nel 2017-2018, si è reso conto che il suo personaggio preferito era Reese. Speriamo che questo significhi che avremo un buon finale per il nostro bullo preferito delle scuole medie quando tornerà nel reboot.