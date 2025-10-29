Freakier Friday arriva su Disney+ a novembre

HQ

Se sei un utente Disney+, probabilmente ti sei divertito con le recenti notizie sull'aggiunta di contenuti, poiché proprio la scorsa settimana è stato confermato che The Fantastic Four: First Steps avrebbe debuttato sulla piattaforma nella prima settimana di novembre. Ma questo non è tutto ciò di cui i fan della Disney devono essere entusiasti, poiché ora un altro recente debutto cinematografico farà il suo arrivo sul servizio già la settimana successiva.

Dopo una corsa piuttosto mediocre nei cinema che ha portato a poco più di 150 milioni di dollari di vendite al botteghino, ora è stato confermato che Freakier Friday arriverà a Disney+ il 12 novembre. La settimana dopo l'arrivo di Marvel First Family sulla piattaforma, possiamo aspettarci che Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis riprendano i loro ruoli famosi, in un sequel che introduce altri due body-swapper per rendere la situazione ancora più complicata e strana.

Se non hai visto Freakier Friday nei cinema, assicurati di guardare il trailer del film qui sotto per determinare se questo film è degno di una delle tue serate da metà novembre.