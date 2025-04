HQ

La nostalgia può essere un veleno, questo lo sappiamo. Ricordiamo, romanticizziamo e ci sforziamo di convincerci che "sì, probabilmente le cose andavano meglio in passato". Ma per fortuna non è così, e gli anni '80 non fanno certo eccezione. Molto popolare, certo, ma la fetta iper-stilizzata del decennio che spesso ci viene servita non è altro che una dannata bugia, anche se fantasticamente gustosa.

Freaky Tales non fa eccezione, l'intransigente tributo dei registi Anna Boden e Ryan Fleck agli anni d'oro di Ronald Reagan, dove siamo trattati in parti uguali con rapper, skinhead, poliziotti sporchi e ogni tipo di follia. Quattro storie selvagge, punk e intrise di sangue, senza alcun interesse per la sottigliezza o la logica. Freaky Tales è una caotica lettera d'amore al tempo che fu, dove tutto poteva succedere e spesso accadeva. È rumoroso, è disordinato ed è dannatamente vivido come un film come questo merita di essere.

In parole povere, la sceneggiatura è divisa in quattro storie vagamente collegate tra loro con molto spazio di manovra. È chiaro che Boden e Fleck non hanno cercato di scrivere un film antologico serrato. Se non altro, Freaky Tales può essere paragonato a un esercizio di lancio di torte della cultura pop in cui ti lasci semplicemente andare con ogni pasticcino che riesci a trovare nel negozio per vedere cosa alla fine si attacca al muro.

Kung-fu, mamma.

Freaky Tales si apre con Strength in Numbers, dove un gruppo di adolescenti punk picchia gli skinhead in una stravaganza colorata, che riflette chiaramente sia The Warriors che Scott Pilgrim e ci porta direttamente a Don't Fight the Feeling. Questo è un puro pezzo di romanticismo hip-hop in cui le parole volano come proiettili di mitragliatrice quando l'icona Too $hort viene sfidata in una battaglia al microfono, che è altrettanto meravigliosamente energica come sembra.

In Born to Mack, Pedro Pascal entra in scena nei panni di Clint, un esattore esausto, molto scontroso e con il sogno di appendere le pistole al chiodo e andare in pensione. Ma quello che dovrebbe essere il suo ultimo lavoro va terribilmente storto e invece viene trascinato a malincuore in una spirale di violenza dipinta con i colori più rossi. Insomma, il sangue schizza e così anche il valore dell'intrattenimento, che esplode completamente. Pascal è brillante qui, interpreta un uomo stanco che porta con sé tanto senso di colpa quanto munizioni, qualcosa in cui è semplicemente terribilmente bravo.

Ultimo ma non meno importante abbiamo The Legend of Sleepy Floyd. Questo è il capitolo più raccapricciante possibile in cui Jay Ellis interpreta la stella del basket titolare che, nel miglior stile Shogun Assassin, affronta i problemi con una spada. È sanguinoso, esagerato e assolutamente meraviglioso, anche se è anche qui che l'ultimo brandello di realismo e consapevolezza di sé del film si prende una lunga vacanza e salpa per i Caraibi. Ma onestamente, chi se ne frega, quando è così divertente.

Ellie dovette rimanere a casa.

Quindi, con la mano sul cuore, quanto funziona tutto questo? Non si può negare che Freaky Tales sia, per la maggior parte, un disastro completo. Le connessioni tra le storie sono a dir poco sottili, e per lo più sembrano una raccolta di idee fresche e a metà che Boden e Fleck hanno covato durante una sessione di piegamenti duri mentre ascoltavano successi degli anni '80. Freaky Tales è chiaramente più un mixtape che un film tradizionale.

Ma onestamente, non mi aspettavo molto di più, e questo frenetico tributo al decennio più grande del mondo non è fatto per essere sezionato come una stolida e arida analisi di una scuola di cinema. Freaky Tales è fatto per intrattenere, per farti ridere, ruggire, saltare su e giù sul divano come un gorilla pazzo, pompando selvaggiamente il pugno in aria. È una dichiarazione d'amore per i ribelli e i sognatori, quelli che si sono rifiutati di prendere un cazzo - e lo fa con un'energia così meravigliosa che non si può fare a meno di esserne contagiati.

Freaky Tales ha problemi? Oh sì, molti di loro. Ma è anche una creazione molto consapevole, rumorosa e brutta, con un sacco di cuore e completa di un cameo meravigliosamente bizzarro di Tom Hanks che mi ha fatto strillare di gioia. Boden e Fleck non hanno realizzato nulla di importante o di bello, ma hanno offerto un'esperienza che osa essere diversa, celebrando le sottoculture degli anni '80, i B-movie e la loro iper-violenza stilizzata. Una capsula del tempo affascinante e meravigliosa con molta sostanza all'interno che vale la pena vedere.