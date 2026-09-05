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Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni oggi: murale tributo dipinto a Wembley

Un grande murale sulle scale di Wembley è stato svelato la settimana in cui la cantante dei Queen avrebbe compiuto 80 anni.

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Freddie Mercury, una delle più brillanti rock star di tutti i tempi, avrebbe compiuto oggi 80 anni. Il cantante britannico nacque il 5 settembre 1946 a Zanzibar, figlio di genitori indiani, con il nome di Farrokh Bulsara, e studiò in Gran Bretagna ma continuò a vivere a Zanzibar fino ai 18 anni. Con Queen, che fondò nel 1970, cambiò la storia della musica pop e rock per sempre con i suoi come "Bohemian Rhapsody", "Somebody to Love", "We Are the Champions" o "Don't Stop Me Now".

Mercury morì nel 1991 di AIDS all'età di 45 anni, ma la sua musica non ha mai smesso di suonare in tutto il mondo. E ai tempi in cui avrebbe compiuto 80 anni, un grande murale di lui è stato svelato sulle scale di Wembley Park, dove ha tenuto alcuni dei suoi concerti più memorabili (dieci volte in totale), e un concerto tributo si è tenuto anche un anno dopo la sua morte.

Il murale, creato da Frank Styles, si intitola Sono il signor Mercurio e può essere visto solo da un punto specifico segnato, a 20 metri, a 65 piedi dalle stelle. Il murale riflette la vita di Mercurio lontano dal palco: una carpa Koi che fa riferimento al suo amore per il Giappone e figure femminili alate riecheggiano il suo segno zodiacale, un motivo che usò sullo stemma della Regina che ha progettato personalmente, come riportato dalla BBC.

Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni oggi: murale tributo dipinto a Wembley
Chris Winter / Wembley Park

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