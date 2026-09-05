Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni oggi: murale tributo dipinto a Wembley

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Freddie Mercury, una delle più brillanti rock star di tutti i tempi, avrebbe compiuto oggi 80 anni. Il cantante britannico nacque il 5 settembre 1946 a Zanzibar, figlio di genitori indiani, con il nome di Farrokh Bulsara, e studiò in Gran Bretagna ma continuò a vivere a Zanzibar fino ai 18 anni. Con Queen, che fondò nel 1970, cambiò la storia della musica pop e rock per sempre con i suoi come "Bohemian Rhapsody", "Somebody to Love", "We Are the Champions" o "Don't Stop Me Now".

Mercury morì nel 1991 di AIDS all'età di 45 anni, ma la sua musica non ha mai smesso di suonare in tutto il mondo. E ai tempi in cui avrebbe compiuto 80 anni, un grande murale di lui è stato svelato sulle scale di Wembley Park, dove ha tenuto alcuni dei suoi concerti più memorabili (dieci volte in totale), e un concerto tributo si è tenuto anche un anno dopo la sua morte.

Il murale, creato da Frank Styles, si intitola Sono il signor Mercurio e può essere visto solo da un punto specifico segnato, a 20 metri, a 65 piedi dalle stelle. Il murale riflette la vita di Mercurio lontano dal palco: una carpa Koi che fa riferimento al suo amore per il Giappone e figure femminili alate riecheggiano il suo segno zodiacale, un motivo che usò sullo stemma della Regina che ha progettato personalmente, come riportato dalla BBC.