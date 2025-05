Freddie Mercury ha detto di avere una figlia segreta secondo la nuova biografia

HQ

Freddie Mercury è conosciuto come il frontman e il cantante della leggendaria rock band Queen, che è stata una delle più grandi band del mondo negli anni '70 e '80. Mercury era noto per le sue notevoli capacità vocali e il suo talento compositivo, ma era anche considerato un'icona LGBT, in particolare durante le ultime parti della sua vita, quando era apertamente omosessuale durante un periodo di tempo in cui era molto meno accettato. È per questo motivo che potrebbe sorprenderti sapere che una recente biografia ora afferma che Mercury aveva una figlia segreta.

Il libro, Love, Freddie (secondo The Guardian), afferma che Mercury ha avuto un figlio con la moglie di un caro amico nel 1976, e che in seguito a questo è rimasto in contatto con la figlia senza rivelarla al mondo, attraverso una serie di diari personali.

Il nome della figlia non è stato menzionato al mondo, ma si noti che ora ha 48 anni e lavora come professionista medica in Europa. Per qualsiasi dubbio che si tratti semplicemente di un malinteso, la figlia senza nome fornisce una dichiarazione all'autrice Lesley-Ann Jones in cui sottolinea esplicitamente che "Freddie Mercury era ed è mio padre".

E aggiunge: "Abbiamo avuto un rapporto molto stretto e amorevole dal momento in cui sono nata e per tutti gli ultimi 15 anni della sua vita. Mi adorava e mi era devoto. Le circostanze della mia nascita possono sembrare, secondo gli standard della maggior parte delle persone, insolite e persino oltraggiose. Questo non dovrebbe sorprendere. Questo non ha mai sminuito il suo impegno ad amarmi e a prendersi cura di me. Mi ha amato come un bene prezioso".

Non ci sono ancora ulteriori informazioni su questo sviluppo, a parte il fatto che l'esistenza della figlia era nota solo alla cerchia ristretta di Mercurio.