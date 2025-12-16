Freddy Hardest: Z Planet forse non sarà più difficile del suo predecessore, ma sarà il Freddy "più figo" di sempre

È probabile che se conosci o hai giocato a Freddy Hardest tu abbia già molti capelli grigi, o magari anche occhi stanchi dopo una vita passata a giocare ai videogiochi. Perché Freddy Hardest (Dinamic Multimedia, 1987) è molto vicino al suo 40° compleanno, e porterà un po' avanti la celebrazione con un sequel diretto, Freddy Hardest: Z Planet, in uscita nel 2026.

Recentemente abbiamo avuto l'opportunità di intervistare i responsabili del progetto di Freddy Hardest: Z Planet al BCN Game Fest, in un'intervista completa che potete vedere sottotitolata qui sotto.

Il titolo originale è ancora uno dei giochi più ricordati per ZX Spectrum e Amstrad, in un'epoca in cui gli eroi dei videogiochi erano più un cartone animato che una rappresentazione dell'ideale attuale dell'eroe d'azione, ma Freddy si adatta ai tempi. " Rispetto all'originale, il primo cartone era più elegante, sembra un vecchio fumetto", ha detto Luis Rodriguez, co-designer del gioco presso Complianzen. "Ma ora, per le nuove generazioni, preferiamo riportare Freddy come supereroe Marvel, un supereroe tipo Marvel-DC, ma con la stessa personalità. Bello, ma un po' cinico. È importante, ma lo spirito di Freddy deve essere lo stesso."

Su quali aspetti di Freddy rimarranno gli stessi e quali cambieranno in questo sequel abbiamo anche chiesto a Iván Gómez, CEO di Gamez Studio, che è anch'egli responsabile dello sviluppo, ma sembra che l'essenza sia rinnovare la proprietà intellettuale senza dimenticare chi l'ha elevata al trono. Ha detto questo sulla difficoltà:

"Non so se sia la più difficile, ma per noi è la versione più, perché è un sogno che si avvera, perché sicuramente cresciamo interpretando Freddy Hardest, e fare un grande passo nella storia di Freddy Hardest per noi è come un sogno che si avvera." Una dichiarazione a cui Pablo Ruiz, CEO e produttore esecutivo, ha aggiunto: "È davvero un momento chiave nella mia vita. Freddy Hardest è il supereroe di Dinamic, attraversa i confini spagnoli e combatte in tutta la galassia, in tutta Europa e nel mondo, e 40 anni dopo torna a salvarci di nuovo. Grazie, Freddy."

Freddy Hardest arriverà su PC nel 2026, con una data ancora da determinare. Non vedi l'ora di vedere il ritorno del supereroe?