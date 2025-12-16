Freddy Hardest: Z Planet forse non sarà più difficile del suo predecessore, ma sarà il Freddy "più figo" di sempre
Abbiamo parlato al BCN Game Fest con le persone dietro il progetto sequel di Freddy Hardest, che arriverà nel 2026, 40 anni dopo l'originale.
È probabile che se conosci o hai giocato a Freddy Hardest tu abbia già molti capelli grigi, o magari anche occhi stanchi dopo una vita passata a giocare ai videogiochi. Perché Freddy Hardest (Dinamic Multimedia, 1987) è molto vicino al suo 40° compleanno, e porterà un po' avanti la celebrazione con un sequel diretto, Freddy Hardest: Z Planet, in uscita nel 2026.
Recentemente abbiamo avuto l'opportunità di intervistare i responsabili del progetto di Freddy Hardest: Z Planet al BCN Game Fest, in un'intervista completa che potete vedere sottotitolata qui sotto.
Il titolo originale è ancora uno dei giochi più ricordati per ZX Spectrum e Amstrad, in un'epoca in cui gli eroi dei videogiochi erano più un cartone animato che una rappresentazione dell'ideale attuale dell'eroe d'azione, ma Freddy si adatta ai tempi. " Rispetto all'originale, il primo cartone era più elegante, sembra un vecchio fumetto", ha detto Luis Rodriguez, co-designer del gioco presso Complianzen. "Ma ora, per le nuove generazioni, preferiamo riportare Freddy come supereroe Marvel, un supereroe tipo Marvel-DC, ma con la stessa personalità. Bello, ma un po' cinico. È importante, ma lo spirito di Freddy deve essere lo stesso."
Su quali aspetti di Freddy rimarranno gli stessi e quali cambieranno in questo sequel abbiamo anche chiesto a Iván Gómez, CEO di Gamez Studio, che è anch'egli responsabile dello sviluppo, ma sembra che l'essenza sia rinnovare la proprietà intellettuale senza dimenticare chi l'ha elevata al trono. Ha detto questo sulla difficoltà:
"Non so se sia la più difficile, ma per noi è la versione più, perché è un sogno che si avvera, perché sicuramente cresciamo interpretando Freddy Hardest, e fare un grande passo nella storia di Freddy Hardest per noi è come un sogno che si avvera." Una dichiarazione a cui Pablo Ruiz, CEO e produttore esecutivo, ha aggiunto: "È davvero un momento chiave nella mia vita. Freddy Hardest è il supereroe di Dinamic, attraversa i confini spagnoli e combatte in tutta la galassia, in tutta Europa e nel mondo, e 40 anni dopo torna a salvarci di nuovo. Grazie, Freddy."
Freddy Hardest arriverà su PC nel 2026, con una data ancora da determinare. Non vedi l'ora di vedere il ritorno del supereroe?