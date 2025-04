Freddy mostrato per il brevissimo secondo nel teaser di Five Nights at Freddy's 2

Dopo aver incassato una buona fetta di soldi al botteghino per Blumhouse, ovviamente lo studio horror era pronto a realizzare subito un sequel del successo horror del 2023 Five Nights at Freddy's.

Ora, siamo a mesi di distanza da Five Nights at Freddy's 2, e anche se non uscirà ad Halloween come ha fatto il primo film, vedremo il nuovo film a dicembre. Inoltre, abbiamo già un breve teaser che mostra alcuni dei sequel.

Abbiamo il nostro primo sguardo a Balloon Boy nel nuovo teaser, così come il più breve assaggio della riprogettazione di Freddy. Josh Hutcherson è tornato come protagonista, poiché questa volta avrà il compito di sistemare l'animatronica e tutto ciò che comporta.

Naturalmente, possiamo aspettarci uccisioni animatroniche in abbondanza in Five Nights at Freddy's 2, e puoi dare un'occhiata alle anticipazioni di alcune di esse nel trailer qui sotto: