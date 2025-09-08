Fresh Tracks è qualcosa di insolito come la combinazione di un gioco musicale (anche con una storia) mescolato con elementi roguelite. La nuova combinazione non è l'unica cosa che Fresh Tracks ha da offrire, poiché qui otteniamo anche una delle migliori colonne sonore dell'anno, un elemento piuttosto importante in un gioco musicale, ovviamente.

Fresh Tracks si svolge nel mondo nordico immaginario di Norwyn. Vesti i panni di Skaii, che, radunando un gruppo di divinità chiamate "Mythics", deve sconfiggere Mar, la "Regina del Terrore", al fine di convincere la popolazione del paese a raccontarsi ancora una volta storie sulle loro imprese attraverso le cosiddette "Story Songs". La storia non è particolarmente avvincente o commovente, ma è raccontata abbastanza bene attraverso i dialoghi prima dei livelli e anche nei testi delle canzoni lungo il percorso.

La cosa più importante in un gioco musicale è, ovviamente, la colonna sonora. Fresh Tracks ha poco meno di 30 tracce, tutte canzoni originali realizzate per il gioco, ed è un'eccellente colonna sonora! Ci sono diversi generi, che vanno dall'hip-hop e dall'indie rock a vari tipi di heavy metal e anche canzoni pop molto orecchiabili. Le canzoni pop in particolare, con tanto di voce orecchiabile, sono davvero buone, ma in generale la colonna sonora qui è di altissimo livello.

Assumi il ruolo di Skaii, che intraprende un pericoloso viaggio sugli sci attraverso Norwyn. Puoi saltare, fare un doppio salto, inclinarti a destra e a sinistra e abbassarti per evitare gli ostacoli nell'ambiente, e questi possono essere alberi, rocce e altre cose. Si salta da una pista da sci all'altra, ci si abbassa e si salta, tutto a tempo di musica. Oh sì, e sei equipaggiato con un'enorme spada magica.

Poiché la spada è una spada magica, non dovrebbe essere usata solo per abbattere i nemici, attivare interruttori o rimuovere ostacoli (tutto a tempo di musica), ma deve anche essere usata per raccogliere energia e, quando la spada è completamente carica, Skaii può incanalare l'energia dalla spada a se stesso in modo da poter sopravvivere un po' più a lungo. Successivamente, ottieni l'accesso ad altre spade che hanno anche proprietà magiche diverse.

Fresh Tracks è un roguelite, ma non uno dei tipi più profondi. L'obiettivo è completare 11 livelli in una sola corsa, e ovviamente sembra molto più facile di quanto non sia. Naturalmente, morirai molte volte qui, poiché il livello di difficoltà è alto. Prima di ogni livello, ti viene assegnato un "Amuleto", che può essere, ad esempio, l'opportunità di riprovare un livello se muori, di ingrandire la finestra per un "colpo perfetto", dandoti un salto extra (cioè un salto triplo) e molte altre cose.

Puoi anche acquistare continuamente proprietà e abilità diverse e i diversi tipi di sci offrono anche vantaggi diversi. Man mano che sblocchi i diversi dei, anche il gioco viene modificato con varie regolazioni che possono renderlo più difficile o più facile, a seconda del dio che scegli di portare con te. Quindi, anche se non è il roguelite più profondo in circolazione, ci sono diversi elementi del genere che gli sviluppatori hanno ben incorporato nel gioco musicale.

Ora, un gioco musicale/ritmico e un roguelite sono due generi che generalmente possono avere livelli di difficoltà elevati, e Fresh Tracks è anche abbastanza difficile, anche ai livelli di difficoltà più bassi. Il gioco richiede semplicemente di lavorare sodo per imparare le meccaniche e il modo in cui tutto si incastra, e direi che le prime 2-3 ore stavano per spezzarmi, perché non mi sentivo come se stessi andando da nessuna parte. Ma all'improvviso scatta (non che diventi facile, perché non lo fa mai), ma inizi a sentire lo slancio e poi tutto migliora.

L'aspetto visivo di Fresh Tracks è un po' un miscuglio. Tuttavia, questi screenshot non rendono giustizia al gioco, perché tutto sembra molto migliore quando tutto è in movimento e le cose cadono sullo schermo a tempo con la musica. L'aspetto visivo, tuttavia, può diventare molto "affollato" e decisamente disordinato a volte, rendendo difficile vedere cosa sta succedendo. Anche in questo caso, la comprensione dell'aspetto visivo richiede uno sforzo da parte del giocatore.

Come ho detto, mi ci sono volute 2-3 ore prima che Fresh Tracks mi colpisse davvero. C'è molto da fare, il livello di difficoltà è alto, ma la combinazione di un roguelite-light (si può dire?) funziona sorprendentemente bene.

Se ti piacciono i giochi ritmici (e di solito sei bravo a farlo), allora dovresti dare un'occhiata a Fresh Tracks, perché scuote un po' il genere e il risultato è accattivante, e prima che tu te ne accorga, hai passato una serata in compagnia del gioco. Ma il gioco lo richiede, perché qui non c'è niente di facile e, in cambio, ci vizia con una delle migliori colonne sonore dell'anno finora.

Fresh Tracks è ora disponibile su PlayStation 5 e PC e la versione Xbox Series X/S arriverà questo autunno.