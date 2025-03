Fretless - L'ira di Riffson verrà lanciato su PC a maggio

HQ

Nell'estate del 2024, abbiamo parlato con Playdigious alla Gamescom, in un'intervista in cui ci è stato detto che Fretless - The Wrath of Riffson non sarebbe tornato per un'altra Gamescom poiché sarebbe stata lanciata prima di quella grande convention tedesca. Si è scoperto che era completamente accurato, poiché ora è stato rivelato che Fretless debutterà su PC questo maggio.

Come affermato nel nuovo trailer del gioco qui sotto, possiamo vedere che Fretless debutterà il Steam il 22 maggio. In quella data, potrai iniziare l'avventura ritmica pixelata che ruota attorno al personaggio di Rob, poiché ha il compito di usare la sua abilità di fare a pezzi strumenti musicali per sconfiggere terribili scagnozzi e infine fermare il malvagio CEO di Super Metal Records, lo spietato Rick Riffson.

Oltre alla rivelazione della data, siamo stati anche informati che il tema principale del gioco è stato eseguito dalla band post-metal svedese Cult of Luna, con elementi musicali aggiuntivi eseguiti dal chitarrista Rabea Massaad.

Hai intenzione di dare un'occhiata a Fretless questo maggio?