Fretless non effettuerà il suo lancio a maggio, posticipato all'estate 2025

Ci aspettavamo di entrare nel gioco d'azione musicale di Ritual Studio Fretless questo maggio, dato che il titolo sarebbe dovuto arrivare il 22 del mese. Tuttavia, a una settimana dalla fine, il team di sviluppo ha deciso di ritardare il gioco a una data indeterminata quest'estate, condividendo anche una dichiarazione sul motivo per cui il ritardo era necessario.

Ci è stato detto in un comunicato stampa: "Abbiamo preso la decisione di posticipare il lancio: Fretless uscirà ora quest'estate. Non è stata una decisione che abbiamo preso alla leggera, ma è una decisione che abbiamo preso con cura: abbiamo bisogno di quelle settimane in più per perfezionare il gioco, accordare le nostre chitarre e assicurarci che Fretless offra la qualità e la creatività di cui sappiamo che è capace, riflettendo il suo pieno potenziale. Crediamo fermamente che questo ritardo si tradurrà in un'esperienza significativamente migliore per i giocatori".

La nuova data non è stata ancora espressa, ma la finestra estiva suggerisce che lo sviluppatore riuscirà comunque a mantenere la sua precedente promessa che Fretless verrà lanciato prima della Gamescom 2025.