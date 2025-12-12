Frictional Games annuncia la loro nuova IP chiamata Ontos

La Frictional Games svedese vanta un curriculum davvero straordinario quando si tratta di horror efficace con un tocco di mistero, e la loro nuovissima IP sembra giocare naturalmente su questo punto.

Ontos è il nome, e JT è considerato un successore spirituale del vecchio titolo dello studio, SOMA. Qui esplorerai una misteriosa stazione sulla luna chiamata Samsara, dopo aver ricevuto un messaggio dal tuo padre da cui era separato, interpretato da Stellan Skarsgaard.

Viene descritto come un "thriller misterioso", quindi non è chiaro quanto il gioco punterà su elementi horror espliciti, né se abbia qualche tipo di combattimento.

Puoi vedere il primo trailer qui sotto - uscirà su PS5, Xbox Series e PC nel 2026.