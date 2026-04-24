Friday Sundae mostra un nuovo aspetto sulla quotidianità di There Are No Ghosts at the Grand

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Come parte della recente presentazione ID@Xbox, lo sviluppatore Friday Sundae ha voluto offrire un nuovo sguardo a There Are No Ghosts at the Grand. Previsto per il lancio più avanti quest'anno su PC e Xbox Series X/S, questo ultimo trailer del gioco pone particolare attenzione alla quotidianità del gioco e a ciò che i giocatori dovranno fare durante i 30 giorni a loro disposizione.

Sì, la struttura in atto per There Are No Ghosts at the Grand prevede che i giocatori debbano ristrutturare un hotel fatiscente sulla costa inglese, aiutando i locali, ricostruendo la città vicina e combattendo forze soprannaturali al tramonto. E devi fare tutto questo entro un periodo di 30 giorni, con il vantaggio che puoi prendere ogni giorno velocemente o lentamente quanto vuoi.

Puoi vedere questo ultimo trailer del gioco qui sotto e, per ulteriori dettagli da There Are No Ghosts at the Grand, abbiamo parlato molto recentemente con lo sviluppatore Friday Sundae, dove abbiamo appreso la durata del gioco e la posizione dello studio sull'intelligenza artificiale.