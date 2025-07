Frieren: Beyond Journey's End La stagione 2 sarà presentata in anteprima a gennaio 2026

Se sei aggiornato sulle uscite degli anime, avrai sicuramente familiarità con la serie Frieren: Beyond Journey's End. Un viaggio in cui seguiamo l'immortale maga elfica Frieren mentre cerca di dare un senso alla sua esistenza e di ricordare i suoi ricordi con i suoi compagni di avventura morti da tempo. Ora i suoi compagni sono giovani, ma Frieren si apre gradualmente agli altri.

La prima stagione è stata un successo globale e per la seconda stagione, che debutterà a gennaio 2026, la piattaforma di streaming specializzata Crunchyroll ha già fatto una mossa. Ha acquisito i diritti in simulcast per la seconda stagione di Frieren: Beyond Journey's End, il che significa che i fan di tutto il mondo potranno godersi i nuovi episodi sulla piattaforma contemporaneamente al loro paese d'origine.

E se vuoi avere un'anteprima di ciò che Frieren: Beyond Journey's End ha in serbo, Crunchyroll ha rilasciato il suo primo trailer durante i panel di due eventi lo scorso fine settimana, Anime Expo 2025 (Los Angeles) e Japan Expo (Parigi), che puoi guardare qui sotto.