Frieren: Beyond Journey's End - Stagione 1

Oggi voglio parlarvi di uno degli anime che, anche se difficilmente diventerà il vostro preferito nei primi capitoli, potrebbe pian piano catturarvi come il calore di una coperta in una piovosa domenica d'inverno. Sono qui per raccontarvi la mia esperienza con quello che è diventato uno dei miei: Frieren: Beyond Journey's End (o "Sōsō no Frieren ", per i puristi).

Siamo abituati a vedere storie di eroi che combattono per salvare il mondo, gruppi di avventurieri che affrontano un grande male, battaglie finali che decidono il destino di tutto. Ma... Cosa succede dopo che il mondo è già stato salvato?

Frieren inizia proprio dove finisce la maggior parte degli anime: dopo la sconfitta del Demon King. Il gruppo di eroi torna trionfante, il mondo è di nuovo in pace e ognuno va per la sua strada. E da lì, quello che ci viene raccontato non è una storia d'azione senza fine, ma una piacevole riflessione sullo scorrere del tempo vissuto attraverso gli occhi di Frieren, un elfo di età sconosciuta che si dice abbia vissuto per millenni.

E qui sta la bellezza di questa storia... Vi siete mai fermati a pensare con che tipo di mentalità lavora una persona che sa di essere praticamente immortale dalla nascita? Come vive con i suoi cari? Ha anche dei cari...? Perché... Quale desiderio o sforzo metterò in qualcuno o qualcosa che so che durerà un respiro nella mia lunghissima vita...? Quando il tempo inizia a passare per gli altri e si trova di fronte alla perdita di chi l'accompagnava, qualcosa si rompe dentro di lei. Ed è durante questo viaggio che vediamo cheFrieren pian piano inizia a capire il valore dei momenti condivisi, delle parole che non ha detto, dei gesti che sembravano piccoli ma erano tutto.

Frieren non è una serie che ti urla le sue emozioni. È sottile, è calmo. Invita a guardare il cielo con i suoi personaggi, a soffermarsi sui dettagli: su uno sguardo che dura un secondo, su un gesto d'affetto quasi impercettibile, sul silenzio dopo la pioggia. Ogni personaggio che appare ha il suo peso, la sua storia e il suo modo di vedere il mondo. E così, viaggiando e incontrando nuove persone, arriva a capire cosa Himmel (il suo ex compagno ed eroe del gruppo) vedeva negli esseri umani, nelle loro emozioni e in se stessa.

La serie si prende il suo tempo per farvi conoscere Frieren, per capire perché all'inizio sembra distante e come, episodio dopo episodio, il suo ghiaccio si scioglie. È un processo che non avviene tutto in una volta, ma lentamente.

Naturalmente, anche se non è un anime d'azione costante, quando arrivano le scene di combattimento, lo fanno brillantemente. La magia sembra potente, ma anche strategica; Non ci sono potenziamenti miracolosi o vittorie per il gusto di farlo. Ogni scontro ha una logica, una tensione e delle conseguenze, che rendono ogni battaglia memorabile. Per qualcuno che ha visto troppe comodità sceneggiate nel genere fantasy, questa è una boccata d'aria fresca.

E se parliamo di aria fresca, dobbiamo citare il lavoro di Madhouse, il leggendario studio dietro anime come Death Note e Hunter x Hunter (2011), che sono riusciti a dare a Frieren un ritmo visivo perfetto. I paesaggi sembrano dipinti, l'illuminazione ha un intento narrativo e ogni inquadratura è composta in modo da far sentire come se si stesse viaggiando insieme ai personaggi e la colonna sonora composta principalmente da Evan Call (noto anche per il suo lavoro su Vivy: Fluorite Eye's Song ), sono calde, malinconiche e delicate, accompagnando perfettamente ogni momento di riflessione e ogni piccolo trionfo. È una di quelle colonne sonore che puoi ascoltare separatamente e sentirti trasportato di nuovo in quel mondo. Ci sono pezzi che sembrano sussurrarti all'orecchio di continuare a camminare, che va bene se ci metti un po' di tempo per arrivarci.

Una cosa che amo è il modo in cui la serie sta lentamente guadagnando riconoscimenti. Non è il tipico anime che ti travolge fin dal primo episodio; È un lavoro a combustione lenta che ha conquistato la comunità proprio perché non ha fretta. Molti fan lo paragonano a gemme come Mushishi o Natsume Yūjinchō, serie che brillano anche per la loro atmosfera e la loro capacità di muoversi senza urlare.

In breve, Frieren è un anime con un'anima. Senza urlare. Senza fretta. Senza volerti impressionare con esplosioni. Ti conquista con i dettagli, la sottigliezza e una bella malinconia. Non ti cattura per quello che fa, ma per quello che ti fa sentire. È uno di quegli anime che, quando lo finisci, ti lascia a pensare, ti lascia con un dolce vuoto, come quando chiudi un libro che non volevi finire. Quindi, se gli date una possibilità, non disperate se all'inizio vi sembra freddo e lento. Lasciatevi avvolgere a poco a poco, lasciate che il calore salga. Quando lo farà, non vorrai più andartene.