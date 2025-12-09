Fritz, Ruud, Fonseca o Musetti, al MGM Slam di Las Vegas

HQ

Taylor Fritz, Tommy Paul, Casper Ruud, Nick Kyrgios, Joao Fonseca, Gael Monfils, Lorenzo Musetti e Alexander Bublik saranno i giocatori all'MGM Slam di Las Vegas, un torneo esibizione il 1° marzo 2026, con partite che durano solo 10 punti. La maggior parte dei tifosi probabilmente tiferà per l'americano Fritz, il giocatore più ben classificato del torneo, sesto al mondo, o per il suo connazionale Tommy Paul, ventesimo al mondo.

È lo stesso torneo esibizione che in precedenza ha visto protagonisti Aryna Sabalenka e Naomi Osaka lo scorso anno, e un milione di dollari sarà distribuito tra le vincitrice. Una somma considerevole per un solo giorno di tennis, con alcuni dei migliori giocatori maschili... nel contesto delle battaglie legali contro ATP, WTA e ITF riguardo al calendario estenuante.

All'inizio del prossimo anno, il numero 1 e 2 del mondo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz riaccenderanno la loro rivalità con una partita amichevole in Corea del Sud, il 10 gennaio, dieci giorni prima dell'inizio degli Australian Open.