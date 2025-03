Frogwares annuncia che The Sinking City Remastered verrà lanciato come aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco originale

Poco tempo fa, abbiamo avuto modo di raccontarvi ancora una volta The Sinking City 2, un sequel survival horror proveniente dal team ucraino su Frogwares. A quel tempo, abbiamo notato che il gioco doveva presentare una campagna Kickstarter per aiutare a finanziare e garantire che lo sviluppo procedesse come previsto, e che la campagna aveva anche una serie di obiettivi nel caso in cui avesse superato l'obiettivo di 100.000 euro inizialmente previsto. Ha fatto questo e anche di più.

In effetti, il Kickstarter ha ora superato del 400% il suo obiettivo originale, e questo significa che Frogwares si sta impegnando in diversi sforzi di stretching. Uno di questi è un remaster diretto del gioco originale, The Sinking City. Si tratterà di una versione aggiornata, integrata in Unreal Engine 5 (rispetto a Unreal Engine 4 originariamente), e che vanterà anche una serie di nuove funzionalità. Oh, e anche un percorso di aggiornamento gratuito per tutti i possessori del titolo 2019.

Conosciuto come The Sinking City Remastered, si dice che questa versione verrà lanciata su PC, PS5 e Xbox Series X/S e che avrà un'illuminazione alimentata da UE5, posizioni migliorate con livelli di dettaglio e oggetti aggiuntivi, texture 4K e riflessi migliori, un nuovo Photo Mode e supporto anche per l'upscaling DLSS, FSR e TSR. Il percorso di aggiornamento significa anche che i fan possono passare dall'originale last-gen a quello migliorato senza dover spendere un centesimo. Puoi vedere alcune immagini da The Sinking City Remastered qui sotto.

Altrimenti, Frogwares ha utilizzato questo annuncio per notare che il Kickstarter di The Sinking City 2 è quasi alla sua conclusione e che rimangono una manciata di stretch goal. Il prossimo ruoterà attorno all'aggiunta di un nuovo mostro al gioco.