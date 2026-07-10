Frogwares condivide le specifiche del PC e i prezzi per The Sinking City 2

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Lo sviluppatore ucraino Frogwares ha condiviso sempre più informazioni sul prossimo progetto survival horror, The Sinking City 2, ultimamente. Recentemente è stata annunciata la data di lancio dello studio, che è ora tra circa sei settimane e prevista per il 18 agosto, ma questa informazione è arrivata anche dopo che abbiamo avuto la possibilità di provare direttamente il titolo atteso.

Ora, Frogwares ha una marea di nuove informazioni da presentare ai suoi fan, in particolare sotto forma di specifiche PC del gioco, prezzi delle varie edizioni e anche cosa le diverse edizioni offrono ai fan.

Per prima cosa, ci viene detto che la Standard Edition costerà 49,99 dollari, mentre la Deluxe Edition costerà 54,99 dollari e la Premium 59,99 dollari. Per quanto riguarda queste tre opzioni, vedi sotto.



Edizione Standard - Gioco base, pacchetto Arsenal Chthonic - $49.99



Edizione Deluxe - Gioco base, pacchetto Arsenale Chthonic e The Arkham Field Kit - $54.99



Edizione Premium - Gioco base, pacchetto Arsenale Chthonic, Kit Arkham Field, Holloway Manor e accesso avanzato 24 ore su 24 - $59,99



Infine, i preordini per The Sinking City 2 sono ora aperti.

Per quanto riguarda le specifiche PC per The Sinking City 2, ci è stato detto che il gioco richiederà un processore e un sistema operativo a 64 bit, Windows 11 x64, DirectX Versione 12, più 70 GB di spazio SSD indipendentemente dal fatto che si giochi con le opzioni Minimo o Raccomandato. Le due specifiche differiscono nei seguenti modi.

MINIMO:



Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit



OS: Windows 11 x64



PROCESSORE: Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X



MEMORIA: 16 GB RAM



GRAFICA: NVIDIA GeForce GTX 1070 | AMD RX 5700, 8GB



VRAM DIRECTX: Versione 12



STORAGE: 70 GB di spazio disponibile, SSD richiesto.



NOTE AGGIUNTIVE: Puntare a 1080p \ 30fps con preset basso. Le specifiche elencate sono state valutate utilizzando TSR e tecnologie comparabili.



CONSIGLIATO:



Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit



OS: Windows 11 x64



PROCESSORE: Core i5-14600K | AMD Ryzen 5 7600X



MEMORIA: 32 GB RAM



GRAFICA: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | AMD RX7900XT, 12GB VRAM



DIRECTX: Versione 12



STORAGE: 70 GB di spazio disponibile, SSD richiesto.



NOTE AGGIUNTIVE: Puntare a 1440p \ 60fps su preset bilanciato. L'utilizzo di TSR e tecnologie comparabili dovrebbe migliorare ulteriormente le prestazioni.



Detto questo, il tuo PC riuscirà a far girare The Sinking City 2 ?