From Dust vince il premio Immersive Competition al 78° Festival di Cannes

Durante la scorsa settimana e mezza, il prestigioso Festival di Cannes si è tenuto nella città del sud della Francia . Una delle categorie più accattivanti e all'avanguardia è il premio per la Migliore Opera Immersiva, una sezione parallela che premia i progetti con capacità interattive, in cui il pubblico gioca un ruolo fondamentale, o quale angolazione è immersiva e atmosferica, sfruttando le nuove tecnologie, trascendendo il più tradizionale cinema piatto.

La giuria di quest'anno ha deciso di assegnare il premio a From Dust, creato da Michel van der Aa. Un'opera che, secondo loro, ha avuto la capacità di tenere conto e coinvolgere il suo pubblico senza intaccarne il valore narrativo e artistico.

Luc Jacquet, presidente della giuria, ha dichiarato che "il Immersive Competition riguarda la creazione di uno spazio per nuove forme di narrazione.... Lo vediamo come un passo avanti nel riconoscimento della creazione immersiva come forma d'arte distinta e in evoluzione". La giuria di quest'anno, come abbiamo riportato in precedenza, comprendeva il creatore di videogiochi giapponese Tetsuya Mizuguchi , "padre" di Rez, Meteos, Lumines e Tetris Effect. La sua presenza, insieme a quella di Hideo Kojima al Marché du Film, ha dato a questa 78ma edizione del Festival di Cannes un restyling videoludico.

Michel van der Aa, direttore di From Dust, ha affermato che questa categoria mostra l'impegno del festival per questo tipo di intrattenimento e che "questo onora i creatori che non solo stanno ridefinendo il futuro della narrazione, ma stanno anche plasmando il modo in cui viviamo l'arte".

Il "quasi" di Fillos do vento: A rapa, di Brais Revaldería

Uno dei progetti più importanti è stato il galiziano Fillos do vento: A rapa, un omaggio al rituale dei cavalli selvaggi a Sabucedo con un messaggio ecologico. Anche se questa proiezione su tre pareti era in diverse scommesse per il primo premio, Revaldería e il suo studio newyorkese 100 Sutton dovranno accontentarsi delle grandi sensazioni che hanno lasciato al pubblico e tentare la fortuna nelle edizioni successive. Commentando anche l'iniziativa Immersive Competition del Festival di Cannes, Brais ha dichiarato a Gamereactor quanto segue nella nostra intervista esclusiva:

"Penso che sia molto necessario. Alla fine della giornata, il cinema tradizionale è fantastico. Abbiamo tutta questa storia sui film fantastici, ma penso che debba evolversi in un certo senso perché il pubblico non è più coinvolgente come una volta. I cinema non stanno andando bene come qualche anno fa. Quindi penso che debba evolversi e che dobbiamo trovare altri modi per comunicare. E questo è, ad esempio, un ibrido tra un documentario e un'esperienza immersiva alla fine in cui cerchiamo di trovare un altro modo per raccontare la storia. Penso che sia fantastico che i festival stiano facendo questo, facendo questi passi verso questo obiettivo e trovando nuovi modi di espressione, perché non sappiamo cosa accadrà tra qualche anno, giusto? Qualcuno potrebbe trovare il modo giusto per entrare davvero in contatto con le persone, e poi probabilmente cercheremo tutti di seguirlo".

Le 9 esperienze in concorso al Festival di Cannes Immersive Competition



Oltre il vivido ignoto



Fillos do Vento: A Rapa



Dalla polvere



Nella corrente dell'essere



Lacuna



Lili



taxi



La Maison de Poupée



La Fille Qui Explose VR



Tutti i progetti, insieme al pubblico, hanno cercato di intrecciare mondi tecnologici interattivi con le emozioni. Questa seconda edizione si è tenuta presso il lussuoso Carlton Hotel di Cannes, trasformato per l'occasione. La selezione di quest'anno comprendeva altre sette opere fuori concorso.