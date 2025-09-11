FromSoftware lancia il brutale aggiornamento Deep of the Night per Nightreign

HQ

Pensi che Nightreign non sia abbastanza impegnativo? Perfetto: FromSoftware ha preparato un aggiornamento fatto apposta per te: Deep of the Night. Una modalità brutalmente difficile (e secondo gli stessi sviluppatori, "estremamente impegnativa") costruita per gli hardcore. Insomma, è per chi non ha paura di morire.

Aspettati nuove varianti di nemici, reliquie, armi e molto altro ancora quando Deep of the Night uscirà l'11 settembre, completamente gratuito. Quindi, se hai già chiarito la maggior parte di ciò che il gioco ha da offrire, odi la tua sanità mentale e ti senti come "Voglio piangere fino a dormire ogni notte", beh, allora Deep of the Night potrebbe essere la tua marmellata. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.