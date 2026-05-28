Frontier annuncia Planet Zoo 2, che sarà lanciato su PC e console a ottobre

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Stiamo entrando forse nella settimana più intensa dell'anno per annunci e notizie sui videogiochi, dato che il periodo 'non-E3', che molti hanno iniziato a considerare come Summer Game Fest, inizierà la prossima settimana, con il primo di una serie di eventi che sarà il prossimo PlayStation State of Play il 2 giugno.

Con una varietà di serie all'orizzonte, Frontier Developments ha deciso di anticipare il passo e di condividere con il mondo il suo grande lancio di gioco per il 2026, con questo che sarà il tanto atteso seguito di Planet Zoo.

Conosciuto semplicemente come Planet Zoo 2, questo progetto è un sequel che mira a costruire sul formato e sulla formula che molti hanno imparato ad amare nel corso degli anni. Include la familiare suite di costruzione dello zoo e una serie di creature terrestri per cui costruire recinti, ma questo titolo va oltre offrendo anche opzioni per i fan per creare recinti per animali volanti e acquatici.

Considerato "il gioco di simulazione zoologica più avanzato di Frontier fino ad oggi", Planet Zoo 2 potenzia anche la grafica della serie offrendo pellicce, piume e scaglie ad alta fedeltà per le sue creature, oltre a un comportamento animale migliorato che dovrebbe rendere ogni creatura più autentica che mai.

Oltre a questo, possiamo aspettarci che il progetto si concentri ancora di più sul conservatorismo, poiché ci sarà richiesto che i giocatori affrontino compiti di conservazione in tutto il mondo, che includono la rivitalizzazione di riserve faunistiche iconiche e la creazione di ecosistemi viventi. Questo si aggiunge naturalmente alla creazione di uno zoo funzionante, divertente, finanziariamente sostenibile e soddisfacente sia dal punto di vista degli ospiti che degli animali che alleva.

Planet Zoo 2 prevede di essere lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 13 ottobre, con due versioni disponibili. Ci sarà un pacchetto Standard regolare che costa £39,99/€49,99, ma anche un'Edizione Deluxe che costa £54,99/€64,99, che offre anche il Deluxe Upgrade Pack che include sei specie animali aggiuntive e una varietà di insegne animali esclusive per scopi decorativi.

Possiamo aspettarci presto altre notizie da Frontier sul gioco, poiché ci è stato detto che apparirà sia al Wholesome Games Showcase che al PC Gaming Show rispettivamente il 6 e 7 giugno.