Frontier Developments annuncia un accordo con Disney per sviluppare un nuovo gioco di costruzione e gestione

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Frontier Developments, lo studio noto per i suoi giochi di costruzione e gestione come Planet Coaster, Planet Zoo e Jurassic World Evolution, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Disney per sviluppare un nuovo videogioco "basato sull'iconico portafoglio di proprietà intellettuale Disney".

Anche se non è chiaro se si riferisca a una specifica IP della compagnia Mickey Mouse, è molto probabile che i creatori di Planet Coaster stiano avvicinandosi a una sorta di gioco di costruzione Disney Parks, con aree a tema distinte dalle varie IP dell'azienda.

Jo Cooke, CEO di Frontier, ha detto questo riguardo alla partnership:

"Siamo lieti di annunciare questa collaborazione con Disney, che rafforza ulteriormente la nostra strategia chiaramente definita di sviluppare e migliorare franchise di simulazione di gestione creativa di livello mondiale.

La nostra missione con questo gioco è connettere una comunità appassionata e creativa di giocatori con uno dei marchi più iconici e amati al mondo, e non vedo l'ora di scoprire cosa creeranno i nostri talentuosi team con questa incredibile opportunità."

Poiché l'accordo è appena stato finalizzato, è probabile che questo nuovo titolo di Frontier sia ancora lontano, ma terremo d'occhio eventuali aggiornamenti.

Come immagini un gioco di gestione e costruzione basato su Disney di Frontier? Fatecelo sapere nei commenti.