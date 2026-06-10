Frontier Developments ha dato il via a un nuovo titolo della "serie Planet"

HQ

Sebbene sappiamo di poter aspettarci un seguito di Planet Zoo entro la fine dell'anno, un gioco che abbiamo già avuto modo di anticipare, Frontier Developments ha molto altro in cantiere. In una breve dichiarazione sul suo forum, lo sviluppatore ha confermato che è in arrivo un nuovissimo progetto della "serie Planet ", un gioco che ci porterà oltre le ambientazioni consolidate dell'universo più ampio.

La dichiarazione dello studio britannico spiega: "Abbiamo iniziato a lavorare a un nuovissimo franchise di Planet Game, che ha tutta la familiarità che ami della serie Planet, ma per noi un'ambientazione completamente nuova rispetto a Planet Coaster o Planet Zoo, una ambientazione che ancora unisce il nostro amore per la creatività, la gestione e la simulazione significativa."

Per quanto riguarda la tempistica di uscita, o anche solo quando ci aspettiamo di sentire di più da questo gioco, tutto ciò che Frontier ha detto è di "tenere d'occhio questo spazio" mentre continua a lavorare su alcune parti del gioco.

Con un nuovo titolo Planet in arrivo, quale ambientazione vorresti vedere esplorare Frontier? È il momento di Planet Hospital o forse qualcosa di diverso, come una 'Planet Production' incentrata sul cinema e la TV?