Frontier sugli sforzi di conservazione di Planet Zoo 2: "Si tratta di aiutare le persone a collegare i punti tra conservazione ed ecologia"

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Sono previsti molti miglioramenti e miglioramenti interessanti per Plant Zoo 2 di Frontier Developments, non ultimo per quanto riguarda la grafica, i cambiamenti nella qualità della vita e anche l'inclusione di specie acquatiche e aviarie. Ma un altro aspetto chiave in cui il gioco sta subendo miglioramenti riguarda la conservazione e il modo in cui Frontier ora riesce a offrire un sistema di conservazione più in linea con ciò che aveva pianificato ma che non riusciva a realizzare nel gioco originale.

A questo proposito, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con il direttore del gioco Gareth Hughes, in un'intervista video completa che potete guardare integralmente qui sotto. Durante questa intervista, abbiamo affrontato l'elemento conservazione, con Hughes che ha spiegato perché è importante includerlo nel gioco.

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"Beh, mi piace pensare che Planet Zoo e ora Planet Zoo 2, intrattenano principalmente, ma aiutino anche a educare un po'. Avere cose come la Zoopedia nel gioco, dove le persone possono scoprire molti dettagli sugli animali, su dove vivono nel mondo, sugli ecosistemi che amano e sulle specie con cui vivono. Penso che questo aspetto di poter fornire al nostro pubblico queste informazioni sia davvero bello.

"E per me, le riserve faunistiche sono davvero un'estensione di quel tema centrale che già esisteva su Planet Zoo. Non abbiamo mai avuto davvero la possibilità in quel gioco di trasformarlo completamente in un'esperienza di gioco reale. Ovviamente, c'è il benessere all'interno degli zoo e stiamo mantenendo e costruendo su questo. Ma le riserve faunistiche offrono un'esperienza completamente nuova per il giocatore, in termini di come vede la conservazione nel mondo reale e come funziona nel gioco.

"Quindi, ad esempio, queste riserve faunistiche non servono solo a liberare animali. Si tratta di creare una vera casa naturale e un habitat in cui quegli animali possano vivere. Quindi c'è la rewilding, gli aspetti di restauro dell'ambiente che poi permettono il rilascio in natura di quegli animali dagli zoo. E penso che, ancora una volta, aiutare le persone a collegare i punti tra conservazione ed ecologia su come queste intricate reti funzionano tra animali e ambiente sia, beh, per me lo trovo davvero, davvero interessante. E vogliamo condividere quella passione e poterla realizzare in questo bellissimo pacchetto di riserve faunistiche nel gioco, penso che sia incredibile."

Abbiamo anche chiesto a Hughes quale fosse il metodo di Frontier per scegliere un sito di conservazione e cosa serve per scegliere un buon luogo per offrire un luogo di rewilding nel gioco, con un esempio confermato che è il Great Rift Basin africano.

"Quindi suppongo che la guardiamo da diversi punti di vista. Uno è che, per far funzionare queste cose, abbiamo bisogno di abbastanza animali che possano convivere. Quindi stiamo guardando, sai, quando identifichiamo un'area che potrebbe essere una buona riserva faunistica per noi in Planet Zoo 2, deve essere in grado di sostenere una grande varietà di animali diversi. In realtà, vogliamo poter rilasciare insieme animali acquatici, uccellari e terrestri in queste aree. Quindi, sai, questo è un filtro, se vuoi, per come scegliamo. L'altra è guardarsi intorno a progetti di conservazione reali e cercare di rispecchiarne alcuni nel gioco, così che la gente possa avere quel 'oh sì, l'ho visto in TV', giusto, in quel documentario straordinario che ho visto di recente. Posso in qualche modo ricreare un po' di tutto ciò. Quindi sì, penso che queste due cose siano davvero ciò che guida le nostre scelte."

Per saperne di più su Planet Zoo 2, assicurati di leggere la nostra anteprima dedicata al gioco e visita anche qui per maggiori informazioni sui piani di lancio del progetto.